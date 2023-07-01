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  • Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman* Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman* Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Philips Avent Botol susu bayi anti-kolik

    SCY100/01

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Botol Anti-kolik kami dengan sistem katup anti-kolik dan dot bertekstur dirancang untuk mengurangi gangguan dan rasa tidak nyaman selama menyusui. Dengan katup anti-kolik terintegrasi, udara dialirkan ke dalam botol dan bukan ke perut bayi.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp79.900,00

    Philips Avent Botol susu bayi anti-kolik

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    Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Dirancang untuk menyusui berkelanjutan

    • 1 Botol
    • 4oz/125ml
    • Dot aliran 1
    • 0+ bulan
    Katup anti-kolik unik – didesain untuk mengurangi masuknya udara

    Katup anti-kolik unik – didesain untuk mengurangi masuknya udara

    Katup Anti-kolik* kami sudah terbukti secara klinis, dirancang untuk mengurangi kolik dan kembung. Studi klinis menunjukkan bahwa botol Philips Avent mengurangi kolik dan rengekan. Merengek secara signifikan berkurang pada malam hari karena bayi yang minum dengan botol anti-kolik Philips Avent mengalami rengekan 60% lebih sedikit dibandingkan bayi yang minum dengan botol berventilasi lain.

    Tekstur bergelombang mencegah kempis untuk menyusui berkelanjutan

    Tekstur bergelombang mencegah kempis untuk menyusui berkelanjutan

    Bentuk dot menjadikannya pas menempel pada mulut bayi dan tekstur bergelombang membantu mencegah dot kempis, untuk menyusui berkelanjutan yang nyaman.

    Bentuk dot dirancang agar menempel dengan baik di mulut bayi

    Bentuk dot dirancang agar menempel dengan baik di mulut bayi

    Bentuk dot dirancang agar tidak kempis, sehingga mulut bayi menempel dengan baik dan bisa minum susu tanpa kesulitan.

    Desain bebas-bocor

    Desain bebas-bocor

    Botol Anti-kolik kami dirancang untuk mencegah kebocoran saat menyusui, sehingga pengalaman menyusui jadi menyenangkan.

    Mudah dibersihkan dan dirakit dengan hanya beberapa komponen

    Mudah dibersihkan dan dirakit dengan hanya beberapa komponen

    Botol Anti-kolik kami hanya memiliki beberapa komponen untuk pemasangan cepat dan ringkas.

    Mudah digenggam

    Mudah digenggam

    Bentuk botol yang unik menjadikannya mudah dipegang dan digenggam dari segala arah.

    Botol berleher lebar dengan sudut membulat agar mudah dibersihkan

    Botol berleher lebar dengan sudut membulat agar mudah dibersihkan

    Berkat lehernya yang lebar dan komponen yang lebih sedikit, botol kami lebih mudah dirakit dan dibersihkan dengan cepat dan menyeluruh.

    Rangkaian produk kompatibel dari menyusui hingga gelas

    Rangkaian produk kompatibel dari menyusui hingga gelas

    Memadupadankan pompa ASI, komponen botol dan gelas, serta membuat produk yang sesuai untuk Anda, saat Anda membutuhkannya!

    Botol ini bebas BPA

    Botol ini bebas BPA

    Botol susu Philips Avent Anti-kolik terbuat dari bahan bebas BPA (PP).

    Tersedia berbagai tingkat aliran dot untuk bayi Anda yang sedang bertumbuh

    Tersedia berbagai tingkat aliran dot untuk bayi Anda yang sedang bertumbuh

    Dot Anti-kolik Philips Avent tersedia dalam tingkat aliran yang berbeda, sesuai pertumbuhan bayi. Kami sarankan untuk mengganti dot setiap 3 bulan agar tetap higienis. Gunakan botol Anti-kolik Philips Avent hanya dengan dot Anti-kolik Philips Avent.

    Kompatibel dengan rangkaian Anti-kolik

    Kompatibel dengan rangkaian Anti-kolik

    Sepenuhnya kompatibel dengan botol Anti-kolik Philips Avent dengan atau tanpa ventilasi AirFree.

    Spesifikasi Teknis

    • Bahan

      Dot
      • Silikon
      • Bebas BPA*

    • Item yang disertakan

      Botol susu
      1  pcs

    • Botol

      Kapasitas
      4oz/125ml

    • Fungsi

      Katup anti-kolik
      mengurangi masuknya udara
      Dot
      Mudah menempel pada mulut bayi, Tekstur bergelombang mencegah dot kempis, Sistem anti-kolik yang sudah terbukti
      Kapasitas botol
      4oz
      Fitur Dot
      • Katup anti-kolik
      • Lembut dan fleksibel
      • Menempel pada mulut bayi secara alami
      • Desain tanpa bocor

    Badge-D2C

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    • Pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Philips Avent lebih jarang kolik, dan lebih jarang rewel di malam hari dibandingkan dengan bayi yang minum dengan botol merek terkemuka lainnya.
    • Desain dot terbukti mencegah dot kempis, masuknya udara, dan gangguan selama menyusui.
    • Apa itu kolik dan apa pengaruhnya pada bayi Anda? Kolik sebagian disebabkan udara yang tertelan saat menyusui, sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman dalam sistem pencernaan bayi. Gejalanya meliputi menangis dan rewel.
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