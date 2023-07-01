SCY100/01
Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*
Botol Anti-kolik kami dengan sistem katup anti-kolik dan dot bertekstur dirancang untuk mengurangi gangguan dan rasa tidak nyaman selama menyusui. Dengan katup anti-kolik terintegrasi, udara dialirkan ke dalam botol dan bukan ke perut bayi.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Katup Anti-kolik* kami sudah terbukti secara klinis, dirancang untuk mengurangi kolik dan kembung. Studi klinis menunjukkan bahwa botol Philips Avent mengurangi kolik dan rengekan. Merengek secara signifikan berkurang pada malam hari karena bayi yang minum dengan botol anti-kolik Philips Avent mengalami rengekan 60% lebih sedikit dibandingkan bayi yang minum dengan botol berventilasi lain.
Bentuk dot menjadikannya pas menempel pada mulut bayi dan tekstur bergelombang membantu mencegah dot kempis, untuk menyusui berkelanjutan yang nyaman.
Bentuk dot dirancang agar tidak kempis, sehingga mulut bayi menempel dengan baik dan bisa minum susu tanpa kesulitan.
Botol Anti-kolik kami dirancang untuk mencegah kebocoran saat menyusui, sehingga pengalaman menyusui jadi menyenangkan.
Botol Anti-kolik kami hanya memiliki beberapa komponen untuk pemasangan cepat dan ringkas.
Bentuk botol yang unik menjadikannya mudah dipegang dan digenggam dari segala arah.
Berkat lehernya yang lebar dan komponen yang lebih sedikit, botol kami lebih mudah dirakit dan dibersihkan dengan cepat dan menyeluruh.
Memadupadankan pompa ASI, komponen botol dan gelas, serta membuat produk yang sesuai untuk Anda, saat Anda membutuhkannya!
Botol susu Philips Avent Anti-kolik terbuat dari bahan bebas BPA (PP).
Dot Anti-kolik Philips Avent tersedia dalam tingkat aliran yang berbeda, sesuai pertumbuhan bayi. Kami sarankan untuk mengganti dot setiap 3 bulan agar tetap higienis. Gunakan botol Anti-kolik Philips Avent hanya dengan dot Anti-kolik Philips Avent.
Sepenuhnya kompatibel dengan botol Anti-kolik Philips Avent dengan atau tanpa ventilasi AirFree.
Bahan
Item yang disertakan
Botol
Fungsi
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.