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  • Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman* Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman* Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Philips Avent Dot anti-kolik

    SCY762/02

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Aliran dot Anti-kolik 2 kami memiliki katup terintegrasi yang mengalirkan udara menjauh dari perut bayi dan disarankan untuk bayi usia 1 bulan ke atas.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp69.900,00

    Philips Avent Dot anti-kolik

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    Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Dirancang untuk mengurangi gas

    • 2 buah
    • Aliran 2
    • 1 bulan+
    Sistem anti-kolik yang terbukti mengurangi kolik*

    Sistem anti-kolik yang terbukti mengurangi kolik*

    Katup anti-kolik kami didesain untuk menghalangi udara masuk ke perut bayi untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*. Saat bayi Anda minum, katup lentur yang terintegrasi dalam dot memasukkan udara ke botol untuk mencegah terbentuknya vakum dan mengalirkannya ke bagian belakang botol. Katup menjaga udara tetap dalam botol dan tidak masuk ke perut bayi untuk membantu mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.

    Tekstur bergelombang mencegah dot kempis sehingga bayi dapat menyusu dengan lancar

    Tekstur bergelombang mencegah dot kempis sehingga bayi dapat menyusu dengan lancar

    Bentuk dot menjadikannya pas menempel pada mulut bayi dan tekstur bergelombang membantu mencegah dot kempis, untuk menyusui berkelanjutan yang nyaman.

    Bentuk dot dirancang agar menempel dengan baik di mulut bayi

    Bentuk dot dirancang agar menempel dengan baik di mulut bayi

    Bentuk dot dirancang agar tidak mengempis, sehingga mulut bayi menempel dengan baik dan bisa minum susu tanpa kesulitan.

    Rangkaian produk kompatibel dari menyusui hingga gelas

    Rangkaian produk kompatibel dari menyusui hingga gelas

    Memadupadankan pompa ASI, komponen botol dan gelas, serta membuat produk yang sesuai untuk Anda, saat Anda membutuhkannya!

    Tersedia berbagai tingkat aliran dot untuk bayi Anda yang sedang bertumbuh

    Tersedia berbagai tingkat aliran dot untuk bayi Anda yang sedang bertumbuh

    Dot Anti-kolik Philips Avent tersedia dalam tingkat aliran yang berbeda, sesuai pertumbuhan bayi. Kami sarankan untuk mengganti dot setiap 3 bulan agar tetap higienis. Gunakan botol Anti-kolik Philips Avent hanya dengan dot Anti-kolik Philips Avent.

    Kemasan kertas dengan jejak karbon 80% lebih rendah**

    Kemasan kertas dengan jejak karbon 80% lebih rendah**

    Kami telah mengurangi jejak karbon dengan beralih ke kemasan kertas yang 100% diperoleh dengan mempertimbangkan dampak lingkungan untuk produk dot kami. Hasilnya? 300 ton lebih sedikit plastik per tahun*** dan 88% lebih sedikit penggunaan bahan bakar fosil** sehingga meminimalkan dampak terhadap planet kita sebisa mungkin.

    Dot ini bebas BPA****

    Dot ini bebas BPA****

    Dot anti-kolik Philips Avent terbuat dari bahan bebas BPA (silikon).

    Kompatibel dengan rangkaian Anti-kolik

    Kompatibel dengan rangkaian Anti-kolik

    Sepenuhnya kompatibel dengan botol Anti-kolik Philips Avent dengan atau tanpa ventilasi AirFree.

    Spesifikasi Teknis

    • Bahan

      Dot
      • Silikon
      • Bebas BPA

    • Item yang disertakan

      Dot
      2  pcs

    • Fungsi

      Katup anti-kolik
      Didesain untuk mengurangi tertelannya udara
      Dot
      Mudah menempel pada mulut bayi, Tekstur bergelombang mencegah dot kempis, Sistem anti-kolik yang sudah terbukti
      Kesesuaian
      Botol susu Anti-kolik Philips Avent

    Badge-D2C

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    • Pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Philips Avent lebih jarang mengalami kolik, dan lebih jarang rewel pada malam hari dibandingkan dengan bayi yang minum dengan botol bermerek terkemuka lainnya. Desain dot terbukti mampu mencegah dot kempis, udara masuk lewat mulut, dan gangguan selama bayi menyusu. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Apa itu kolik, dan bagaimana pengaruhnya terhadap bayi Anda? Pada sebagian kasus, kolik disebabkan oleh masuknya udara lewat mulut saat bayi menyusu. Hal ini menyebabkan rasa tidak nyaman dalam sistem pencernaan bayi. Bayi dapat menunjukkan tanda-tanda berupa menangis, rewel, kembung, dan muntah.
    • *Dibandingkan dengan jenis kemasan sebelumnya.
    • **Berdasarkan penjualan kemasan dot secara global setiap tahunnya, menggunakan berat bersih wadah dot plastik.
    • ***Mematuhi peraturan EU 10/2011.
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