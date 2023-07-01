SCY762/02
Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*
Aliran dot Anti-kolik 2 kami memiliki katup terintegrasi yang mengalirkan udara menjauh dari perut bayi dan disarankan untuk bayi usia 1 bulan ke atas.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Katup anti-kolik kami didesain untuk menghalangi udara masuk ke perut bayi untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*. Saat bayi Anda minum, katup lentur yang terintegrasi dalam dot memasukkan udara ke botol untuk mencegah terbentuknya vakum dan mengalirkannya ke bagian belakang botol. Katup menjaga udara tetap dalam botol dan tidak masuk ke perut bayi untuk membantu mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.
Bentuk dot menjadikannya pas menempel pada mulut bayi dan tekstur bergelombang membantu mencegah dot kempis, untuk menyusui berkelanjutan yang nyaman.
Bentuk dot dirancang agar tidak mengempis, sehingga mulut bayi menempel dengan baik dan bisa minum susu tanpa kesulitan.
Memadupadankan pompa ASI, komponen botol dan gelas, serta membuat produk yang sesuai untuk Anda, saat Anda membutuhkannya!
Dot Anti-kolik Philips Avent tersedia dalam tingkat aliran yang berbeda, sesuai pertumbuhan bayi. Kami sarankan untuk mengganti dot setiap 3 bulan agar tetap higienis. Gunakan botol Anti-kolik Philips Avent hanya dengan dot Anti-kolik Philips Avent.
Kami telah mengurangi jejak karbon dengan beralih ke kemasan kertas yang 100% diperoleh dengan mempertimbangkan dampak lingkungan untuk produk dot kami. Hasilnya? 300 ton lebih sedikit plastik per tahun*** dan 88% lebih sedikit penggunaan bahan bakar fosil** sehingga meminimalkan dampak terhadap planet kita sebisa mungkin.
Dot anti-kolik Philips Avent terbuat dari bahan bebas BPA (silikon).
Sepenuhnya kompatibel dengan botol Anti-kolik Philips Avent dengan atau tanpa ventilasi AirFree.
Bahan
Item yang disertakan
Fungsi
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