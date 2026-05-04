SCY903/81
Mendukung ritme minum bayi sendiri
Dot Natural Response hanya akan mengeluarkan ASI ketika disedot. Bayi dapat meminum ASI lewat botol seperti lewat payudara sesuai ritmenya sendiri sehingga mudah mengombinasikan antara menyusu langsung dan minum lewat botol. Pemilihan dot yang tepat adalah hal yang penting. Selengkapnya, baca info di bawah.See all benefits
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Dot Natural Response berfungsi sesuai irama menyusu alami bayi Anda, memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol. Dot memiliki bukaan unik yang hanya mengalirkan susu saat bayi minum dengan aktif. Jadi, saat bayi berhenti sejenak untuk menelan dan bernapas, susu juga akan berhenti mengalir.
Dot lebar, lembut, dan fleksibel ini didesain menyerupai bentuk dan tekstur payudara, sehingga membantu bayi menempel dan menyusu dengan nyaman.
Kecepatan belajar setiap orang berbeda-beda. Demikian halnya dengan kemampuan menyedot pada bayi. Itulah alasan sebagian bayi memerlukan bantuan dot “First Flow” (Dot 0) sebelum beralih ke dot Natural Response. Coba gunakan dot “First Flow” terlebih dahulu jika bayi Anda butuh waktu lebih dari 20 menit untuk minum 50 ml/1.7 oz menggunakan dot Natural Response. Coba gunakan dot Natural Response dengan laju aliran yang lebih cepat jika bayi Anda malah memainkan dot dan tidak meminum susu atau terlihat frustrasi. Jika masalah berlanjut, konsultasikan dengan tenaga kesehatan profesional.
Cahaya lembut yang dihasilkan aksesori cincin yang menyala dalam gelap ini membantu Anda menyusui si kecil dan memantau proses menyusunya dengan tenang, bahkan dalam pencahayaan minim.
Setelah menyerap cahaya lampu dalam ruangan atau sinar matahari selama satu jam, cincin ini kemudian dapat menyala dan siap membantu Anda dalam sesi menyusui berikutnya.
Katup anti-kolik dirancang untuk mencegah udara mengalir ke perut bayi selama menyusui, untuk membantu mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.
Bukaan dot dirancang untuk mengalirkan susu hanya saat bayi menyusu. Jadi Anda bisa menghindari terbuangnya susu, baik di rumah atau di perjalanan.
Setiap bayi memiliki cara dan kebiasaan menyusu masing-masing. Kami telah merancang berbagai aliran dot yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan botol Anda. Semua Dot Natural Response terbuat dari silikon lembut.
Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.
Botol ergonomis mudah digenggam dari segala arah untuk memberikan kenyamanan maksimal saat menyusui. Mudah dipegang oleh tangan Anda dan tangan mungil si kecil.
Memadupadankan pompa ASI, komponen botol dan gelas, serta membuat produk yang sesuai untuk Anda, saat Anda membutuhkannya.
Botol susu dan dot Philips Avent Natural terbuat dari bahan bebas BPA*.
Botol Susu Bayi Natural Response kami yang baru berbeda dengan botol susu bayi pada umumnya. Seperti halnya menyusui, perlu beberapa kali mencoba hingga bisa melakukannya dengan benar. Ini normal.
Botol susu kami tersedia dalam berbagai ukuran agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan bayi Anda. Temukan yang paling sesuai untuk si kecil agar nyaman dan mudah digunakan di setiap tahap perkembangannya.
Bahan
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