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  • Mendukung ritme minum bayi sendiri Mendukung ritme minum bayi sendiri Mendukung ritme minum bayi sendiri

    Philips Avent Natural Response Dot

    SCY964/02

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Mendukung ritme minum bayi sendiri

    Dot Natural Response hanya akan mengalirkan susu saat bayi minum dengan aktif. Bayi dapat minum, menelan, dan bernapas menggunakan irama alaminya, seperti pada payudara. Memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp99.900,00

    Philips Avent Natural Response Dot

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    Mendukung ritme minum bayi sendiri

    Dot yang berfungsi seperti payudara

    • Dot Natural Response
    • 2 buah
    • Dot Aliran Cepat
    Dot hanya mengalirkan susu saat bayi aktif minum susu

    Dot hanya mengalirkan susu saat bayi aktif minum susu

    Dot Natural Response berfungsi sesuai ritme menyusu alami bayi Anda, memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol. Dot memiliki bukaan unik yang hanya mengalirkan susu saat bayi minum dengan aktif. Jadi, saat bayi berhenti sejenak untuk menelan dan bernapas, susu juga akan berhenti mengalir.

    Mulut bayi menempel secara alami pada dot yang berbentuk seperti payudara

    Mulut bayi menempel secara alami pada dot yang berbentuk seperti payudara

    Dot lebar, lembut, dan fleksibel ini didesain menyerupai bentuk dan tekstur payudara, sehingga membantu bayi menempel dan menyusu dengan nyaman.

    Didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

    Katup anti-kolik dirancang untuk mencegah udara mengalir ke perut bayi selama menyusui, untuk membantu mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.

    Pemilihan dot yang tepat adalah hal penting

    Pemilihan dot yang tepat adalah hal penting

    Kecepatan belajar setiap orang berbeda-beda. Demikian halnya dengan kemampuan menyedot pada bayi. Itulah alasan sebagian bayi memerlukan bantuan dot “First Flow” (Dot 0) sebelum beralih ke dot Natural Response. Coba gunakan dot “First Flow” terlebih dahulu jika bayi Anda butuh waktu lebih dari 20 menit untuk minum 50 ml/1.7 oz menggunakan dot Natural Response. Coba gunakan dot Natural Response dengan laju aliran yang lebih cepat jika bayi Anda malah memainkan dot dan tidak meminum susu atau terlihat frustrasi. Jika masalah berlanjut, konsultasikan dengan tenaga kesehatan profesional.

    Desain dot tanpa bocor mencegah tumpah dan terbuangnya susu

    Desain dot tanpa bocor mencegah tumpah dan terbuangnya susu

    Bukaan dot dirancang untuk mengalirkan susu hanya saat bayi menyusu. Jadi Anda bisa menghindari terbuangnya susu, baik di rumah atau di perjalanan.

    Tersedia berbagai jenis laju aliran ASI

    Tersedia berbagai jenis laju aliran ASI

    Setiap bayi memiliki cara dan kebiasaan menyusu masing-masing. Kami telah merancang berbagai aliran dot yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan botol Anda. Semua Dot Natural Response terbuat dari silikon lembut.

    Produk sama, navigasi baru

    Produk sama, navigasi baru

    Kami telah beralih ke sistem navigasi aliran berbasis ritme. Mulailah dengan dot yang disertakan bersama botol. Cobalah aliran lambat jika ASI menetes dari mulut bayi atau bayi meneguk dengan cepat. Cobalah aliran cepat jika bayi hanya bermain-main dengan dot atau tampak frustrasi. Lewat pembaruan ini, Anda mungkin masih akan mendapatkan produk dengan kemasan lama atau kemasan yang sudah baru.

    Kemasan kertas dengan jejak karbon 80% lebih rendah*

    Kemasan kertas dengan jejak karbon 80% lebih rendah*

    Kami telah mengurangi jejak karbon dengan beralih ke kemasan kertas yang 100% diperoleh dengan mempertimbangkan dampak lingkungan untuk produk dot kami. Hasilnya? 300 ton lebih sedikit plastik per tahun** dan 88% lebih sedikit penggunaan bahan bakar fosil* sehingga meminimalkan dampak terhadap planet kita sebisa mungkin.

    Bersabarlah selagi bayi belajar menyesuaikan

    Bersabarlah selagi bayi belajar menyesuaikan

    Botol Susu Bayi Natural Response kami yang baru berbeda dengan botol susu bayi pada umumnya. Seperti halnya menyusui, perlu beberapa kali mencoba hingga bisa melakukannya dengan benar. Ini normal.

    Dot dan Botol Susu Natural Response bebas BPA***

    Dot dan Botol Susu Natural Response bebas BPA***

    Botol susu dan dot Philips Avent Natural terbuat dari bahan bebas BPA***.

    Spesifikasi Teknis

    • Bahan

      Dot
      • Silikon
      • Bebas BPA***

    • Item yang disertakan

      Dot Aliran Cepat
      2 buah

    • Fungsi

      Fitur Dot
      • Menempel pada mulut bayi secara alami
      • Desain tanpa bocor
      • Lembut dan fleksibel
      • Katup anti-kolik

    Badge-D2C

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    • Dibandingkan dengan jenis kemasan sebelumnya.
    • *Berdasarkan penjualan kemasan dot secara global setiap tahunnya, menggunakan berat bersih wadah dot plastik.
    • **0% BPA, mematuhi peraturan EU 10/2011.
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