Pemilihan dot yang tepat adalah hal penting

Kecepatan belajar setiap orang berbeda-beda. Demikian halnya dengan kemampuan menyedot pada bayi. Itulah alasan sebagian bayi memerlukan bantuan dot “First Flow” (Dot 0) sebelum beralih ke dot Natural Response. Coba gunakan dot “First Flow” terlebih dahulu jika bayi Anda butuh waktu lebih dari 20 menit untuk minum 50 ml/1.7 oz menggunakan dot Natural Response. Coba gunakan dot Natural Response dengan laju aliran yang lebih cepat jika bayi Anda malah memainkan dot dan tidak meminum susu atau terlihat frustrasi. Jika masalah berlanjut, konsultasikan dengan tenaga kesehatan profesional.