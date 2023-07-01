SCY965/02
Mendukung ritme minum bayi sendiri
Dot Natural Response hanya akan mengalirkan susu saat bayi minum dengan aktif. Bayi dapat minum, menelan, dan bernapas menggunakan irama alaminya, seperti pada payudara. Memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol.See all benefits
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Dot Natural Response berfungsi sesuai ritme menyusu alami bayi Anda, memudahkan Anda mengombinasikan antara ASI dan susu botol. Dot memiliki bukaan unik yang hanya mengalirkan susu saat bayi minum dengan aktif. Jadi, saat bayi berhenti sejenak untuk menelan dan bernapas, susu juga akan berhenti mengalir.
Dot lebar, lembut, dan fleksibel ini didesain menyerupai bentuk dan tekstur payudara, sehingga membantu bayi menempel dan menyusu dengan nyaman.
Katup anti-kolik dirancang untuk mencegah udara mengalir ke perut bayi selama menyusui, untuk membantu mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.
Kecepatan belajar setiap orang berbeda-beda. Demikian halnya dengan kemampuan menyedot pada bayi. Itulah alasan sebagian bayi memerlukan bantuan dot “First Flow” (Dot 0) sebelum beralih ke dot Natural Response. Coba gunakan dot “First Flow” terlebih dahulu jika bayi Anda butuh waktu lebih dari 20 menit untuk minum 50 ml/1.7 oz menggunakan dot Natural Response. Coba gunakan dot Natural Response dengan laju aliran yang lebih cepat jika bayi Anda malah memainkan dot dan tidak meminum susu atau terlihat frustrasi. Jika masalah berlanjut, konsultasikan dengan tenaga kesehatan profesional.
Bukaan dot dirancang untuk mengalirkan susu hanya saat bayi menyusu. Jadi Anda bisa menghindari terbuangnya susu, baik di rumah atau di perjalanan.
Setiap bayi memiliki cara dan kebiasaan menyusu masing-masing. Kami telah merancang berbagai aliran dot yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan botol Anda. Semua Dot Natural Response terbuat dari silikon lembut.
Kami telah beralih ke sistem navigasi aliran berbasis ritme. Mulailah dengan dot yang disertakan bersama botol. Cobalah aliran lambat jika ASI menetes dari mulut bayi atau bayi meneguk dengan cepat. Cobalah aliran cepat jika bayi hanya bermain-main dengan dot atau tampak frustrasi. Lewat pembaruan ini, Anda mungkin masih akan mendapatkan produk dengan kemasan lama atau kemasan yang sudah baru.
Kami telah mengurangi jejak karbon dengan beralih ke kemasan kertas yang 100% diperoleh dengan mempertimbangkan dampak lingkungan untuk produk dot kami. Hasilnya? 300 ton lebih sedikit plastik per tahun** dan 88% lebih sedikit penggunaan bahan bakar fosil* sehingga meminimalkan dampak terhadap planet kita sebisa mungkin.
Botol Susu Bayi Natural Response kami yang baru berbeda dengan botol susu bayi pada umumnya. Seperti halnya menyusui, perlu beberapa kali mencoba hingga bisa melakukannya dengan benar. Ini normal.
Botol susu dan dot Philips Avent Natural terbuat dari bahan bebas BPA***.
Bahan
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Fungsi
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