2 year warranty
Dihentikan
SHE3905PK/00
Tersedia dalam
Suara bass yang kaya
Nikmati musik dan panggilan dalam suara berkualitas tinggi. Sisipan tabung oval disertai dengan 3 ukuran ear cap sehingga pas dan bass yang dalam. Rangka vakum berlapis logam dengan lapisan mengkilap yang berkelas. Mikrofon inline dan kontrol membuat panggilan telepon bebas-genggam menjadi mudah.
Merah muda
Ear cap hadir dalam 3 pilihan ukuran - kecil, sedang, dan besar - untuk kenyamanan dan pas.
Mikrofon internal memungkinkan Anda dengan mudah berganti dari mendengarkan musik ke panggilan telepon - dengan mudah, sehingga Anda akan selalu tetap terhubung dengan hal yang paling penting bagi Anda.
Speaker ringkas efisien memastikan benar-benar pas dan menghasilkan suara presisi dengan bass yang kaya, ideal untuk keasyikan dalam mendengar.
5.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Yosa
06/10/2017
Indonesia
Simple and Powerful
I bought this ear headphone to suffice my need of music and also call activity. The quality exceed my expectation, what a powerful bass and clear sound quality. Worth it!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHE3905BK In ear headphones with mic
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHE3905BK In ear headphones with mic
Scorpio40
31/01/2017
Australia
Value for money
Bright and layered sound. Great value for the price and maybe any price. Ive had these "In-ear" headphones (gold with black ear caps for what its worth) for maybe 9 months now. I recently decided to splash out on niche competitor at almost 3 times the price and was disappointed with the mid-range frequencies. I have reverted back to my Philips "In-ear" headphones and now have very expensive spare ones! In-ear headphones are a gamble. These are good for heavy metal. iPod classic "rock" and "treble booster" presets
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHE3905WT In ear headphones with mic
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHE3905WT In ear headphones with mic