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Dihentikan

Headphone In ear dengan mikrofon

SHE3905PK/00

5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Tersedia dalam

Biru
Biru
Hitam
Hitam
Merah muda
Merah muda
Perak
Perak
Putih
Putih

Suara bass yang kaya

Nikmati musik dan panggilan dalam suara berkualitas tinggi. Sisipan tabung oval disertai dengan 3 ukuran ear cap sehingga pas dan bass yang dalam. Rangka vakum berlapis logam dengan lapisan mengkilap yang berkelas. Mikrofon inline dan kontrol membuat panggilan telepon bebas-genggam menjadi mudah.

Lihat semua manfaat

Suara musik dan panggilan lebih baik dengan tabung suara oval

Suara bass yang kaya

  • Merah muda

Ear cap silikon lembut dalam 3 ukuran agar pas di telinga

Ear cap silikon lembut dalam 3 ukuran agar pas di telinga

Ear cap hadir dalam 3 pilihan ukuran - kecil, sedang, dan besar - untuk kenyamanan dan pas.

Mikrofon terpasang dan beralih kontrol antara musik dan panggilan dengan mudah

Mikrofon terpasang dan beralih kontrol antara musik dan panggilan dengan mudah

Mikrofon internal memungkinkan Anda dengan mudah berganti dari mendengarkan musik ke panggilan telepon - dengan mudah, sehingga Anda akan selalu tetap terhubung dengan hal yang paling penting bagi Anda.

Speaker ringkas efisien untuk suara yang dahsyat dan bass yang kaya

Speaker ringkas efisien untuk suara yang dahsyat dan bass yang kaya

Speaker ringkas efisien memastikan benar-benar pas dan menghasilkan suara presisi dengan bass yang kaya, ideal untuk keasyikan dalam mendengar.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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5.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

06/10/2017

Indonesia

Indonesia

Simple and Powerful

I bought this ear headphone to suffice my need of music and also call activity. The quality exceed my expectation, what a powerful bass and clear sound quality. Worth it!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHE3905BK In ear headphones with mic

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHE3905BK In ear headphones with mic

31/01/2017

Australia

Australia

Value for money

Bright and layered sound. Great value for the price and maybe any price. Ive had these "In-ear" headphones (gold with black ear caps for what its worth) for maybe 9 months now. I recently decided to splash out on niche competitor at almost 3 times the price and was disappointed with the mid-range frequencies. I have reverted back to my Philips "In-ear" headphones and now have very expensive spare ones! In-ear headphones are a gamble. These are good for heavy metal. iPod classic "rock" and "treble booster" presets

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHE3905WT In ear headphones with mic

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHE3905WT In ear headphones with mic

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