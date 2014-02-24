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  • Suara bass yang kaya Suara bass yang kaya Suara bass yang kaya

    Headphone In ear dengan mikrofon

    SHE3905WT/00

    Suara bass yang kaya

    Nikmati musik dan panggilan dalam suara berkualitas tinggi. Sisipan tabung oval disertai dengan 3 ukuran ear cap sehingga pas dan bass yang dalam. Rangka vakum berlapis logam dengan lapisan mengkilap yang berkelas. Mikrofon inline dan kontrol membuat panggilan telepon bebas-genggam menjadi mudah.

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    Headphone In ear dengan mikrofon

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    Suara bass yang kaya

    Suara musik dan panggilan lebih baik dengan tabung suara oval

    • Putih
    Ear cap silikon lembut dalam 3 ukuran agar pas di telinga

    Ear cap silikon lembut dalam 3 ukuran agar pas di telinga

    Ear cap hadir dalam 3 pilihan ukuran - kecil, sedang, dan besar - untuk kenyamanan dan pas.

    Mikrofon terpasang dan beralih kontrol antara musik dan panggilan dengan mudah

    Mikrofon terpasang dan beralih kontrol antara musik dan panggilan dengan mudah

    Mikrofon internal memungkinkan Anda dengan mudah berganti dari mendengarkan musik ke panggilan telepon - dengan mudah, sehingga Anda akan selalu tetap terhubung dengan hal yang paling penting bagi Anda.

    Speaker ringkas efisien untuk suara yang dahsyat dan bass yang kaya

    Speaker ringkas efisien untuk suara yang dahsyat dan bass yang kaya

    Speaker ringkas efisien memastikan benar-benar pas dan menghasilkan suara presisi dengan bass yang kaya, ideal untuk keasyikan dalam mendengar.

    Pencegah tekukan kabel bertekstur agar awet dan cengkeraman aman

    Pencegah tekukan kabel bertekstur memberikan sambungan yang aman dan fleksibel antara kabel dan steker.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Respons frekuensi
      10 - 22 000  Hz
      Diafragma
      PET
      Tipe magnet
      Neodymium
      Kumparan suara
      CCAW
      Diameter speaker
      8.6  milimeter
      Kepekaan
      107  dB
      Input daya maksimum
      20  mW
      Impedansi
      16  ohm

    • Konektivitas

      Tipe kabel
      Tembaga
      Koneksi Kabel
      simetris
      Lapisan konektor
      berlapis emas
      Panjang kabel
      1.2  m
      Konektor
      3.5  milimeter

    • Kardus Luar

      Panjang
      38  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      21  cm
      Berat kotor
      1,296  kg
      Panjang
      15  cm
      GTIN
      1 69 23410 72924 2
      Berat bersih
      0,288  kg
      Berat tara
      1,008  kg

    • Kardus Dalam

      Panjang
      17,9  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      9,5  cm
      Panjang
      6  cm
      Berat bersih
      0,036  kg
      Berat kotor
      0,132  kg
      Berat tara
      0,096  kg
      GTIN
      2 69 23410 72924 9

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17,5  cm
      Jenis kemasan
      Dummy
      Jenis penempatan di rak
      Dummy
      Lebar
      5  cm
      Tinggi
      3,2  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      69 23410 72924 5
      Berat kotor
      0,0355  kg
      Berat bersih
      0,012  kg
      Berat tara
      0,0235  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      2,1  cm
      Lebar
      1,3  cm
      Tinggi
      1,3  cm
      Berat
      0,012  kg

    • Desain

      Warna
      Putih

    Badge-D2C

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