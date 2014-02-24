Nikmati musik dan panggilan dalam suara berkualitas tinggi. Sisipan tabung oval disertai dengan 3 ukuran ear cap sehingga pas dan bass yang dalam. Rangka vakum berlapis logam dengan lapisan mengkilap yang berkelas. Mikrofon inline dan kontrol membuat panggilan telepon bebas-genggam menjadi mudah.
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Suara musik dan panggilan lebih baik dengan tabung suara oval
Perak
Ear cap silikon lembut dalam 3 ukuran agar pas di telinga
Ear cap hadir dalam 3 pilihan ukuran - kecil, sedang, dan besar - untuk kenyamanan dan pas.
Mikrofon terpasang dan beralih kontrol antara musik dan panggilan dengan mudah
Mikrofon internal memungkinkan Anda dengan mudah berganti dari mendengarkan musik ke panggilan telepon - dengan mudah, sehingga Anda akan selalu tetap terhubung dengan hal yang paling penting bagi Anda.
Speaker ringkas efisien untuk suara yang dahsyat dan bass yang kaya
Speaker ringkas efisien memastikan benar-benar pas dan menghasilkan suara presisi dengan bass yang kaya, ideal untuk keasyikan dalam mendengar.
Pencegah tekukan kabel bertekstur agar awet dan cengkeraman aman
Pencegah tekukan kabel bertekstur memberikan sambungan yang aman dan fleksibel antara kabel dan steker.