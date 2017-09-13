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- Pemangkas presisi SmartClick
SW5700/07
Pencukuran yang cepat dan bersih
Nikmati kenyamanan sesungguhnya. Dapatkan hasil yang halus. Pisau ComfortCut kami dengan bentuk kepala bulat akan meluncur mulus di atas kulit Anda untuk pencukuran yang aman.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dapatkan pencukuran yang nyaman, basah atau kering. Pisau ComfortCut kami dengan bentuk kepala bulat akan bergerak dengan mulus di kulit Anda sembari melindunginya dari gores dan luka.
27 pisau yang mengasah sendiri. 56.000 potongan per menit. Tidak ada rambut tersisa - ke mana pun arah tumbuhnya.
Kepala Pencukur Lentur 5-arah dengan 5 gerakan independen memastikan kontak yang dekat dengan kulit untuk pencukuran bersih dan cepat bahkan di leher dan garis rahang.
Pilih cara bercukur yang Anda inginkan. Dengan segel Aquatec Basah & Kering, Anda bisa memilih pencukuran kering yang nyaman dan cepat. Atau pencukuran basah – dengan gel atau busa – bahkan di bawah pancuran.
Anda akan mendapatkan alat yang beroperasi selama 50+ menit – sekitar 17 kali pencukuran – hanya dalam satu jam pengisian daya. Pencukur ini hanya beroperasi dalam mode tanpa kabel.
Mencukur lebih lama setiap kali diisi daya, berkat baterai lithium-ion yang tahan lama dan sangat efisien energi. Lakukan pengisian daya cepat selama 5 menit dan Anda akan memiliki daya yang cukup untuk sekali pencukuran.
Gunakan Pemangkas Presisi yang ramah di kulit untuk merapikan tampilan Anda. Sangat ideal untuk menjaga tampilan kumis dan memangkas cambang.
Cukup buka kepala cukur, dan bilas secara menyeluruh di bawah keran.
Semua alat pencukur kami memiliki garansi internasional 2 tahun dan dapat beradaptasi dengan voltase di mana saja. Pisau cukur tahan lama, hanya perlu diganti setelah 2 tahun.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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