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  • Pencukuran yang cepat dan bersih Pencukuran yang cepat dan bersih Pencukuran yang cepat dan bersih

    Shaver series 5000 Pencukur elektrik basah dan kering

    SW5700/07

    Pencukuran yang cepat dan bersih

    Nikmati kenyamanan sesungguhnya. Dapatkan hasil yang halus. Pisau ComfortCut kami dengan bentuk kepala bulat akan meluncur mulus di atas kulit Anda untuk pencukuran yang aman.

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    Shaver series 5000 Pencukur elektrik basah dan kering

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    Pencukuran yang cepat dan bersih

    Kedahsyatan energi “force”!

    • Sistem Pisau ComfortCut
    • Kepala Pencukur Lentur 5-arah
    • Pemangkas presisi SmartClick
    Ujung yang bulat bergerak dengan mulus di kulit untuk pencukuran yang aman

    Ujung yang bulat bergerak dengan mulus di kulit untuk pencukuran yang aman

    Dapatkan pencukuran yang nyaman, basah atau kering. Pisau ComfortCut kami dengan bentuk kepala bulat akan bergerak dengan mulus di kulit Anda sembari melindunginya dari gores dan luka.

    27 pisau yang berputar menangkap dan memotong rambut dari semua sudut

    27 pisau yang berputar menangkap dan memotong rambut dari semua sudut

    27 pisau yang mengasah sendiri. 56.000 potongan per menit. Tidak ada rambut tersisa - ke mana pun arah tumbuhnya.

    Kepala pencukur bisa bergerak lentur ke 5 arah untuk pencukuran bersih dan cepat

    Kepala pencukur bisa bergerak lentur ke 5 arah untuk pencukuran bersih dan cepat

    Kepala Pencukur Lentur 5-arah dengan 5 gerakan independen memastikan kontak yang dekat dengan kulit untuk pencukuran bersih dan cepat bahkan di leher dan garis rahang.

    Dapatkan pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan dengan Aquatec

    Dapatkan pencukuran kering yang nyaman atau pencukuran basah yang menyegarkan dengan Aquatec

    Pilih cara bercukur yang Anda inginkan. Dengan segel Aquatec Basah & Kering, Anda bisa memilih pencukuran kering yang nyaman dan cepat. Atau pencukuran basah – dengan gel atau busa – bahkan di bawah pancuran.

    50 menit pencukuran tanpa kabel

    50 menit pencukuran tanpa kabel

    Anda akan mendapatkan alat yang beroperasi selama 50+ menit – sekitar 17 kali pencukuran – hanya dalam satu jam pengisian daya. Pencukur ini hanya beroperasi dalam mode tanpa kabel.

    Waktu pengisian 1 jam

    Waktu pengisian 1 jam

    Mencukur lebih lama setiap kali diisi daya, berkat baterai lithium-ion yang tahan lama dan sangat efisien energi. Lakukan pengisian daya cepat selama 5 menit dan Anda akan memiliki daya yang cukup untuk sekali pencukuran.

    Pemangkas click-on untuk pemangkasan kumis dan cambang yang sempurna

    Pemangkas click-on untuk pemangkasan kumis dan cambang yang sempurna

    Gunakan Pemangkas Presisi yang ramah di kulit untuk merapikan tampilan Anda. Sangat ideal untuk menjaga tampilan kumis dan memangkas cambang.

    Pencukur dapat dibilas bersih di bawah keran

    Pencukur dapat dibilas bersih di bawah keran

    Cukup buka kepala cukur, dan bilas secara menyeluruh di bawah keran.

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti

    Semua alat pencukur kami memiliki garansi internasional 2 tahun dan dapat beradaptasi dengan voltase di mana saja. Pisau cukur tahan lama, hanya perlu diganti setelah 2 tahun.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      Tutup pelindung
      SmartClick
      Pemangkas presisi

    • Daya

      Lama pemakaian
      50 menit / 17 kali pencukuran
      Jenis baterai
      Lithium-ion
      Pengisian daya
      • 1 jam pengisian daya penuh
      • Pengisian daya cepat selama 5 menit untuk 1 kali pencukuran
      Voltase otomatis
      100-240 V
      Daya siaga
      0,1  W
      Konsumsi daya maks.
      9  W

    • Desain

      Gagang
      Cengkeraman & gagang ergonomis
      Warna
      Star Wars BB-8

    • Servis

      Head pengganti
      Ganti setiap 2 thn dengan SH50
      Garansi 2-tahun
      Y

    • Performa Pencukuran

      SkinComfort
      • Sistem SkinProtection
      • AquaTec Basah & Kering
      Sistem pencukuran
      • Sistem Pisau ComfortCut
      • 27 mata pisau yang mengasah sendiri
      Mengikuti kontur
      Kepala Pencukur Lentur 5-arah

    • Mudah digunakan

      Basah & Kering
      Penggunaan basah dan kering
      Pembersihan
      Dapat dicuci seluruhnya
      Pengoperasian
      • Penggunaan tanpa kabel
      • Lepaskan kabel sebelum penggunaan

    Apa saja yang terdapat di kotak?

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    • Pemangkas presisi SmartClick
    Badge-D2C

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