2 year warranty
Dihentikan
SWA2533W/10
Pastikan koneksi yang lebih andal
Gunakan kabel ini untuk koneksi audio yang lebih andal antar-komponen.
3,0 m
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Hitam
Steker yang dicetak memastikan sambungan yang aman di antara komponen dan menawarkan daya tahan yang lebih lama.
Jaket PVC fleksibel memberikan perlindungan pada inti kabel yang halus. Jaket ini juga menawarkan daya tahan yang lebih lama dan kemudahan pemasangan.
Pencegah tekukan kabel (strain relief) berbahan karet memberikan titik hubung yang aman juga fleksibel antara kabel dan steker.