ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto kemasan
  • Foto produk tunggal
  • Foto kemasan

Dihentikan

Kabel dubbing stereo

SWA2533W/10

Pastikan koneksi yang lebih andal

Gunakan kabel ini untuk koneksi audio yang lebih andal antar-komponen.

Lihat semua manfaat

dengan kabel dubbing stereo ini

Pastikan koneksi yang lebih andal

  • 3,0 m

  • 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

  • Hitam

Steker yang dicetak untuk sambungan aman

Steker yang dicetak memastikan sambungan yang aman di antara komponen dan menawarkan daya tahan yang lebih lama.

Jaket PVC fleksibel

Jaket PVC fleksibel memberikan perlindungan pada inti kabel yang halus. Jaket ini juga menawarkan daya tahan yang lebih lama dan kemudahan pemasangan.

Pencegah tekukan kabel berbahan karet

Pencegah tekukan kabel (strain relief) berbahan karet memberikan titik hubung yang aman juga fleksibel antara kabel dan steker.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 266.3 kB
  • 4 December 2023

Hubungi Philips

Kami siap membantu Anda

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.