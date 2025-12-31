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Kabel HDMI

SWV5610G/00

Nikmati gambar Ultra Hi-Definition

Nikmati resolusi 4K Ultra HD pada 60 fps. HDMI kecepatan tinggi mendukung sistem audio hingga full 32 channel dengan sample rate hingga 1536 KHz.

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4K 60Hz Ultra HD dengan Ethernet

Nikmati gambar Ultra Hi-Definition

  • 4K 60Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 m

UHD 2160p (4K)

Mendukung resolusi video hingga 4K atau UHD 2160p. Layar Anda akan dapat menyaingi sistem Digital Cinema yang digunakan di bioskop.

Frame 60 Hz per detik

Pengalaman menonton dan bermain game terbaik dengan gambar maksimal 60 frame per detik.

Konektor berlapis emas untuk koneksi yang andal.

Konektor berlapis emas untuk koneksi yang andal.

Spesifikasi Teknis

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