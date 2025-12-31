2 year warranty
Dihentikan
SWV5613G/00
Kabel HDMI Bersertifikasi Premium
Kabel HDMI Bersertifikasi Premium memberikan resolusi ultra HD 4K pada 60 fps. HDMI kecepatan tinggi mendukung sistem audio full 32 channel dengan laju sampel hingga 1536 KHz.
4K 60Hz
18 Gbps
1,5 m
Pengalaman menonton dan bermain game terbaik dengan gambar maksimal 60 frame per detik.
Penggunaan material berkualitas terbaik - kawat tembaga murni 30 AWG untuk menjamin koneksi terbaik dengan risiko kehilangan data minimum.
Mendukung semua format video 3D, memberikan pengalaman home theater dan aplikasi game 3D yang terasa nyata.
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