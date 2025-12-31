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Kabel HDMI

SWV5653G/00

Kabel HDMI Bersertifikasi Premium

Kabel HDMI Bersertifikasi Premium memberikan resolusi ultra HD 4K pada 60 fps. HDMI kecepatan tinggi mendukung sistem audio full 32 channel dengan laju sampel hingga 1536 KHz.

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4K 60Hz Ultra HD dengan Ethernet

Kabel HDMI Bersertifikasi Premium

  • 4K 60Hz

  • 18 Gbps

  • 5 m

Frame 60 Hz per detik

Pengalaman menonton dan bermain game terbaik dengan gambar maksimal 60 frame per detik.

Kawat tembaga murni 30 AWG untuk kualitas gambar dan suara terbaik.

Penggunaan material berkualitas terbaik - kawat tembaga murni 30 AWG untuk menjamin koneksi terbaik dengan risiko kehilangan data minimum.

Pengalaman 3D

Mendukung semua format video 3D, memberikan pengalaman home theater dan aplikasi game 3D yang terasa nyata.

Spesifikasi Teknis

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