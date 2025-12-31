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Adaptor USB-C

SWV6021/00

Adaptor USB-C ke HDMI dan VGA Premium

USB-C Premium ke HDMI (Female) dan adaptor VGA. Panjang kabel 0,15 rmeter. Output VGA mendukung output full HD 1920 x 1080P @ 60Hz. HDMI mendukung output ultra jernih 4K*2K@30Hz.

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Kejernihan & suara yang menakjubkan

Adaptor USB-C ke HDMI dan VGA Premium

  • HDMI

  • VGA

Dirancang dengan konstruksi berkualitas

Konstruksi berkualitas hanya menggunakan material terbaik untuk menciptakan produk dengan daya tahan yang lebih lama.

Resolusi 4K (3840 x 2160)

Mendukung resolusi video hingga 4K (3840 x 2160) untuk menghadirkan kualitas gambar dan pengalaman bermain game terbaik.

Video mulus 30 frame per detik dan sinyal video 30 Hz

Duduk santai dan nikmatilah tampilan memukau dengan video 30 frame per detik. Tampilan media di TV pun tampak lebih mulus.

Spesifikasi Teknis

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