2 year warranty
Dihentikan
SWV6021/00
Adaptor USB-C ke HDMI dan VGA Premium
USB-C Premium ke HDMI (Female) dan adaptor VGA. Panjang kabel 0,15 rmeter. Output VGA mendukung output full HD 1920 x 1080P @ 60Hz. HDMI mendukung output ultra jernih 4K*2K@30Hz.
HDMI
VGA
Konstruksi berkualitas hanya menggunakan material terbaik untuk menciptakan produk dengan daya tahan yang lebih lama.
Mendukung resolusi video hingga 4K (3840 x 2160) untuk menghadirkan kualitas gambar dan pengalaman bermain game terbaik.
Duduk santai dan nikmatilah tampilan memukau dengan video 30 frame per detik. Tampilan media di TV pun tampak lebih mulus.
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