2 year warranty
Dihentikan
TAJS30/00
Dengarkan musik. Penuh gaya.
Lekukan indah, tampilan halus menawan. Speaker Bluetooth yang menggunakan kain campuran wol dan pelat penutup berbahan baja lapis ini akan memesona siapa saja, di mana saja. Dilengkapi dengan fitur suara jenih dan waktu putar hingga 6 jam.
Bluetooth®
Daya output 4 W
Waktu pemutaran 6 jam
Tahan air IPX7
Speaker Bluetooth yang didesain bersama Georg Jensen ini bentuknya kecil, berlekuk, tetapi memukau. Paduan apik penutup berbahan baja lapis dengan kain speaker Kvadrat menyuguhkan kesan yang menawan. Penempatan logo mereknya yang pas menonjolkan karya kolaborasi Philips/Georg Jensen ini.
Speaker ini dilapisi kain speaker premium buatan produsen kelas atas, Kvadrat. Bahan campuran wol yang cantik ini menyuguhkan transparansi akustik sehingga suara dari speaker menyebar ke seluruh penjuru ruangan.
Baterai dapat digunakan selama 6 jam setelah pengisian penuh, dan terdapat tombol di speaker untuk kontrol. Anda dapat memasangkan dengan speaker identik Philips Georg Jensen untuk menikmati musik Anda dalam suara stereo. Cukup tekan tombol daya selama 2 detik.
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