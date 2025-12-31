Waktu pemutaran 6 jam. Pasangkan untuk suara stereo

Baterai dapat digunakan selama 6 jam setelah pengisian penuh, dan terdapat tombol di speaker untuk kontrol. Anda dapat memasangkan dengan speaker identik Philips Georg Jensen untuk menikmati musik Anda dalam suara stereo. Cukup tekan tombol daya selama 2 detik.