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Dihentikan

Speaker Philips Georg Jensen

TAJS30/00

Dengarkan musik. Penuh gaya.

Lekukan indah, tampilan halus menawan. Speaker Bluetooth yang menggunakan kain campuran wol dan pelat penutup berbahan baja lapis ini akan memesona siapa saja, di mana saja. Dilengkapi dengan fitur suara jenih dan waktu putar hingga 6 jam.

Lihat semua manfaat

Dengarkan musik. Penuh gaya.

  • Bluetooth®

  • Daya output 4 W

  • Waktu pemutaran 6 jam

  • Tahan air IPX7

Tampilan harmonis. Elemen berbahan baja lapis kreasi Georg Jensen

Tampilan harmonis. Elemen berbahan baja lapis kreasi Georg Jensen

Speaker Bluetooth yang didesain bersama Georg Jensen ini bentuknya kecil, berlekuk, tetapi memukau. Paduan apik penutup berbahan baja lapis dengan kain speaker Kvadrat menyuguhkan kesan yang menawan. Penempatan logo mereknya yang pas menonjolkan karya kolaborasi Philips/Georg Jensen ini.

Kain speaker Kvadrat. Didesain untuk memungkinkan suara terdengar

Kain speaker Kvadrat. Didesain untuk memungkinkan suara terdengar

Speaker ini dilapisi kain speaker premium buatan produsen kelas atas, Kvadrat. Bahan campuran wol yang cantik ini menyuguhkan transparansi akustik sehingga suara dari speaker menyebar ke seluruh penjuru ruangan.

Waktu pemutaran 6 jam. Pasangkan untuk suara stereo

Waktu pemutaran 6 jam. Pasangkan untuk suara stereo

Baterai dapat digunakan selama 6 jam setelah pengisian penuh, dan terdapat tombol di speaker untuk kontrol. Anda dapat memasangkan dengan speaker identik Philips Georg Jensen untuk menikmati musik Anda dalam suara stereo. Cukup tekan tombol daya selama 2 detik.

Spesifikasi Teknis

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