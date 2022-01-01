2 year warranty
Dihentikan
Rasakan dentumannya
Guncang ruangan dengan speaker pesta Bluetooth dengan twin bass driver untuk bass yang menghentak! Sambungkan gitar dan mikrofon untuk mengalunkan melodi Anda sendiri. Nikmati juga efek lampu pesta, fungsi karaoke yang seru, dan waktu putar 14 jam.
Bluetooth®
Speaker bertenaga ini memiliki semua yang Anda butuhkan untuk berpesat dengan meriah! Dengan suara menggelegar dan bass kuat menghentak, speaker luar biasa ini dapat memenuhi ruangan dengan irama. Waktu putar 14 jam dengan satu kali pengisian daya agar Anda bisa memutar lagu sepanjang malam.
Ajak semua orang berdansa dengan efek cahaya pesta. Cahaya warna-warni pada speaker bersinar mengikuti irama, menyala dengan urutan berbeda, atau terus menyala dalam satu warna.
Input mikrofon dan gitar (6,3 mm) untuk pesta lebih seru. Bernyanyilah mengikuti playlist, atau mainkan musik Anda sendiri. Anda bahkan dapat mem-fade out vokal lagu yang diikuti sehingga hanya suara Anda yang terdengar. Efek karaoke seru memungkinkan Anda menambahkan gema pada vokal atau mengubah suara vokal dari perempuan ke laki-laki dan sebaliknya!
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Mall
01/01/2022
New Zealand
Great entertainment
Great party speaker. Two mic and guitar inputs, simple to use. Good battery life but the sound level drops a bit when unplugged.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TANX200 Bluetooth party speaker
Tanggal Penggunaan 2021-12-01
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TANX200 Bluetooth party speaker
Tanggal Penggunaan 2021-12-01