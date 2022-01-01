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Dihentikan

Speaker pesta Bluetooth

TANX200/98

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Rasakan dentumannya

Guncang ruangan dengan speaker pesta Bluetooth dengan twin bass driver untuk bass yang menghentak! Sambungkan gitar dan mikrofon untuk mengalunkan melodi Anda sendiri. Nikmati juga efek lampu pesta, fungsi karaoke yang seru, dan waktu putar 14 jam.

Lihat semua manfaat

Rasakan dentumannya

  • Bluetooth®

Waktu putar 14 jam. Suara keras menggelegar dengan bas besar

Speaker bertenaga ini memiliki semua yang Anda butuhkan untuk berpesat dengan meriah! Dengan suara menggelegar dan bass kuat menghentak, speaker luar biasa ini dapat memenuhi ruangan dengan irama. Waktu putar 14 jam dengan satu kali pengisian daya agar Anda bisa memutar lagu sepanjang malam.

Efek cahaya pesta. Ikuti musiknya

Ajak semua orang berdansa dengan efek cahaya pesta. Cahaya warna-warni pada speaker bersinar mengikuti irama, menyala dengan urutan berbeda, atau terus menyala dalam satu warna.

2x input mikrofon dan 1x input gitar (6,3 mm)

Input mikrofon dan gitar (6,3 mm) untuk pesta lebih seru. Bernyanyilah mengikuti playlist, atau mainkan musik Anda sendiri. Anda bahkan dapat mem-fade out vokal lagu yang diikuti sehingga hanya suara Anda yang terdengar. Efek karaoke seru memungkinkan Anda menambahkan gema pada vokal atau mengubah suara vokal dari perempuan ke laki-laki dan sebaliknya!

Spesifikasi Teknis

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

01/01/2022

New Zealand

New Zealand

Great entertainment

Great party speaker. Two mic and guitar inputs, simple to use. Good battery life but the sound level drops a bit when unplugged.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TANX200 Bluetooth party speaker

Tanggal Penggunaan 2021-12-01

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TANX200 Bluetooth party speaker

Tanggal Penggunaan 2021-12-01

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