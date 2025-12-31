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Dihentikan

Speaker nirkabel

TAS4405N/00

Nyanyikan dengan lantang

Jadikan si kecil pusat perhatian dengan speaker Bluetooth warna-warni yang dilengkapi mikrofon nirkabel! Dari musik hingga bercerita atau presentasi di kelas, rekaman sekali sentuh memungkinkan anak Anda merekam suara atau lagu dengan mudah. Nikmati suara yang jernih dengan waktu pemutaran 6 jam.

Lihat semua manfaat

Nyanyikan dengan lantang

  • Mikrofon nirkabel 5 m

  • pemasangan Bluetooth cerdas

  • Waktu pemutaran 6 jam

  • 105x105x38 mm

Nyanyikan. Ucapkan. Sukai!

Nyanyikan. Ucapkan. Sukai!

Speaker Bluetooth ultra portabel ini dilengkapi dengan mikrofon nirkabel. Anak-anak bisa ikut menyanyikan lagu, bercerita, atau bahkan melakukan adegan film dengan teman-teman mereka! Apa pun yang ingin mereka lakukan, rekaman satu sentuhan memudahkan mereka merekam audio ke dalam kartu microSD.

Pemutaran jadi mudah

Pemutaran jadi mudah

Anda mendapatkan waktu putar 6 jam, dan pengisian daya penuh memerlukan waktu 2,5 jam. Pengisian daya dilakukan dengan mikro USB. Lima tombol berlabel jelas memudahkan anak-anak untuk memutar, menjeda, mengontrol volume, mengganti sumber, dan merekam.

Pemasangan Bluetooth cerdas

Pemasangan Bluetooth cerdas

Untuk memasangkan speaker Bluetooth nirkabel ini, cukup tekan lama tombol putar/jeda satu kali. Setelah dipasangkan, speaker akan mengingat perangkat yang terakhir dipasangkan. Rentang nirkabel speaker adalah 10 m.

Spesifikasi Teknis

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