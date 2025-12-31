Nyanyikan dengan lantang

Jadikan si kecil pusat perhatian dengan speaker Bluetooth warna-warni yang dilengkapi mikrofon nirkabel! Dari musik hingga bercerita atau presentasi di kelas, rekaman sekali sentuh memungkinkan anak Anda merekam suara atau lagu dengan mudah. Nikmati suara yang jernih dengan waktu pemutaran 6 jam.