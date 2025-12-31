2 year warranty
Dihentikan
TAS4405N/00
Nyanyikan dengan lantang
Jadikan si kecil pusat perhatian dengan speaker Bluetooth warna-warni yang dilengkapi mikrofon nirkabel! Dari musik hingga bercerita atau presentasi di kelas, rekaman sekali sentuh memungkinkan anak Anda merekam suara atau lagu dengan mudah. Nikmati suara yang jernih dengan waktu pemutaran 6 jam.
Mikrofon nirkabel 5 m
pemasangan Bluetooth cerdas
Waktu pemutaran 6 jam
105x105x38 mm
Speaker Bluetooth ultra portabel ini dilengkapi dengan mikrofon nirkabel. Anak-anak bisa ikut menyanyikan lagu, bercerita, atau bahkan melakukan adegan film dengan teman-teman mereka! Apa pun yang ingin mereka lakukan, rekaman satu sentuhan memudahkan mereka merekam audio ke dalam kartu microSD.
Anda mendapatkan waktu putar 6 jam, dan pengisian daya penuh memerlukan waktu 2,5 jam. Pengisian daya dilakukan dengan mikro USB. Lima tombol berlabel jelas memudahkan anak-anak untuk memutar, menjeda, mengontrol volume, mengganti sumber, dan merekam.
Untuk memasangkan speaker Bluetooth nirkabel ini, cukup tekan lama tombol putar/jeda satu kali. Setelah dipasangkan, speaker akan mengingat perangkat yang terakhir dipasangkan. Rentang nirkabel speaker adalah 10 m.
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