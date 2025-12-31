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Dihentikan

Speaker nirkabel

TAS5305/00

Hadirkan pesta

Bawa musik ke mana saja dengan speaker Bluetooj tahan air yang siap berpesta! Nikmati 12 jam pemutaran dan suara jernih dengan bass yang menghentak. LED warna-warni memberikan pertunjukan cahaya untuk mengiringi musik Anda. Audio-in memungkinkan koneksi ke sumber lain.

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Hadirkan pesta

  • Bluetooth®

  • Daya output 16 W

  • Waktu putar 12 jam

  • Tahan air IPX7

Kedap air dan siap dibawa

Kedap air dan siap dibawa

Speaker Bluetooth portabel ini memenuhi standar IPX7, yang artinya dapat tahan dalam air selama 30 menit dalam kedalaman hingga 1 m. Anda dapat berpesta di kamar mandi, di tepi kolam renang atau bahkan di dalamnya! Jangkauan nirkabel adalah 20 m.

Terus berpesta dengan waktu putar 12 jam

Terus berpesta dengan waktu putar 12 jam

Suara tetap jernih bahkan ketika Anda memutar musik dengan keras, dan radiator pasifnya meningkatkan bass. Nikmati waktu pemutaran 12 jam dengan pengisian daya penuh memerlukan waktu 6 jam. Ingin pesta lebih meriah? Pasangkan dengan speaker yang identik untuk suara stereo.

Menyala mengikuti irama. Lampu LED

Menyala mengikuti irama. Lampu LED

Saat pestanya dimulai, begitu juga dengan pertunjukan lampunya. Lampu LED pada sisi belakang tiap speaker akan bersinar dan berkedip mengikuti irama.

Spesifikasi Teknis

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