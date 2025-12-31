2 year warranty
Dihentikan
TAS5305/00
Hadirkan pesta
Bawa musik ke mana saja dengan speaker Bluetooj tahan air yang siap berpesta! Nikmati 12 jam pemutaran dan suara jernih dengan bass yang menghentak. LED warna-warni memberikan pertunjukan cahaya untuk mengiringi musik Anda. Audio-in memungkinkan koneksi ke sumber lain.
Bluetooth®
Daya output 16 W
Waktu putar 12 jam
Tahan air IPX7
Speaker Bluetooth portabel ini memenuhi standar IPX7, yang artinya dapat tahan dalam air selama 30 menit dalam kedalaman hingga 1 m. Anda dapat berpesta di kamar mandi, di tepi kolam renang atau bahkan di dalamnya! Jangkauan nirkabel adalah 20 m.
Suara tetap jernih bahkan ketika Anda memutar musik dengan keras, dan radiator pasifnya meningkatkan bass. Nikmati waktu pemutaran 12 jam dengan pengisian daya penuh memerlukan waktu 6 jam. Ingin pesta lebih meriah? Pasangkan dengan speaker yang identik untuk suara stereo.
Saat pestanya dimulai, begitu juga dengan pertunjukan lampunya. Lampu LED pada sisi belakang tiap speaker akan bersinar dan berkedip mengikuti irama.
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