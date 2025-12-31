2 year warranty
Dihentikan
TAS6305/00
Pesta siang dan malam
Terus berpesta lebih lama dengan speaker Bluetooth kedap air yang memberi Anda waktu pemutaran 20 jam. Bass yang kuat membuat semua orang tetap bergerak. Anda dapat mengisi daya perangkat pintar melalui port USB berkat baterai kapasitas tinggi pada speaker.
Bluetooth®
Daya output 30 W
Waktu pemutaran 20 jam
Fungsi power bank bawaan
Speaker Bluetooth portabel ini memenuhi standar IPX7, yang artinya dapat tahan dalam air selama 30 menit dalam kedalaman hingga 1 m. Anda dapat berpesta di kamar mandi, di tepi kolam renang atau bahkan di dalamnya! Jangkauan nirkabel adalah 20 m.
Baterai Li-ion 4400 mAH yang dapat diisi ulang memberikan Anda waktu pemutaran 20 jam. Isi juga daya perangkat pintar Anda melalui port USB speaker. Daya akan terisi penuh dalam waktu 6 jam.
Radiator pasif ganda memberikan bass yang menghentak dan suara yang tetap jernih bahkan pada volume keras. Ingin pesta jadi lebih meriah? Pasangkan dengan speaker yang sama untuk mendapatkan kualitas suara stereo. Lampu LED pada sisi belakang masing-masing speaker akan bersinar dan berkedip mengikuti irama.
Ulasan