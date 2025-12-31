Putar dengan suara keras. Pasangkan untuk suara stereo

Radiator pasif ganda memberikan bass yang menghentak dan suara yang tetap jernih bahkan pada volume keras. Ingin pesta jadi lebih meriah? Pasangkan dengan speaker yang sama untuk mendapatkan kualitas suara stereo. Lampu LED pada sisi belakang masing-masing speaker akan bersinar dan berkedip mengikuti irama.