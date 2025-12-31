ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk sisi depan
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69
  • Foto produk sisi depan
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Gaya hidup produk
  • Foto produk sisi depan
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69
  • Foto produk sisi depan
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Gaya hidup produk

Dihentikan

Speaker nirkabel

TAS6305/00

Pesta siang dan malam

Terus berpesta lebih lama dengan speaker Bluetooth kedap air yang memberi Anda waktu pemutaran 20 jam. Bass yang kuat membuat semua orang tetap bergerak. Anda dapat mengisi daya perangkat pintar melalui port USB berkat baterai kapasitas tinggi pada speaker.

Lihat semua manfaat

Pesta siang dan malam

  • Bluetooth®

  • Daya output 30 W

  • Waktu pemutaran 20 jam

  • Fungsi power bank bawaan

Kedap air dan siap dibawa

Kedap air dan siap dibawa

Speaker Bluetooth portabel ini memenuhi standar IPX7, yang artinya dapat tahan dalam air selama 30 menit dalam kedalaman hingga 1 m. Anda dapat berpesta di kamar mandi, di tepi kolam renang atau bahkan di dalamnya! Jangkauan nirkabel adalah 20 m.

Pemutaran 20 jam. Fungsi power bank bawaan

Pemutaran 20 jam. Fungsi power bank bawaan

Baterai Li-ion 4400 mAH yang dapat diisi ulang memberikan Anda waktu pemutaran 20 jam. Isi juga daya perangkat pintar Anda melalui port USB speaker. Daya akan terisi penuh dalam waktu 6 jam.

Putar dengan suara keras. Pasangkan untuk suara stereo

Putar dengan suara keras. Pasangkan untuk suara stereo

Radiator pasif ganda memberikan bass yang menghentak dan suara yang tetap jernih bahkan pada volume keras. Ingin pesta jadi lebih meriah? Pasangkan dengan speaker yang sama untuk mendapatkan kualitas suara stereo. Lampu LED pada sisi belakang masing-masing speaker akan bersinar dan berkedip mengikuti irama.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.