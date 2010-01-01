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- 8 adaptor dudukan keran QuickFit, peringatan Pure Protect Alert
WP3811
Air murni kini mudah didapat
Pemurni air yang ringkas dan mudah dipasang, memberikan Anda air murni dengan menghilangkan bakteria, senyawa organik berbahaya, dan klorin, namun tetap mempertahankan semua mineral baik di dalam air dengan filter Micro Pure.See all benefits
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Filter Micro Pure adalah sistem multi-filtrasi yang menghilangkan semua bakteri, kotoran, dan bau untuk air minum yang bersih, aman, dan nikmat. Terdiri dari selaput serat berongga dan berteknologi tinggi, yang berisi lebih dari 520 miliar pori-mikro untuk menghilangkan 99,99% bakteri dengan efisien, dan butiran karbon aktif yang menghilangkan klorin yang tak sedap, rasa tak sedap, dan bau. Filter ini juga mempertahankan semua mineral baik dalam air minum yang sangat penting bagi kesehatan manusia.
Peringatan Pure Protect yang canggih dengan kode warna sederhana membantu pengguna mengetahui kapan filtr harus diganti: Bila membran berubah warna menjadi abu-abu gelap atau coklat kemerahan, filter harus diganti.
Pemurni air ringkas ini memiliki laju aliran maksimum 2 liter per menit, yang akan membuat sedikit perubahan pada laju aliran normal air yang tidak difilter. Hanya dengan memutar tuas pemilih air, Anda juga bisa memilih ingin aliran air atau semprotan air yang tidak difilter atau semprotan air yang difilter.
Pemurni air yang canggih ini dilengkapi sejumlah adaptor keran Quick Fit yang dibuat khusus, untuk membantu Anda memasang pemurni dengan mudah di keran. Sangat praktis dan simpel.
Mekanisme penggantian filter Quick Twist yang canggih membuat penggantian filter menjadi cepat, mudah, dan aman, menghadirkan kenyamanan dan kesederhanaan bagi pemurni air Anda.
Dirancang untuk beroperasi tanpa listrik sekaligus menawarkan kinerja maksimal. Ramah lingkungan.
Sistem pemurnian
Spesifikasi desain
Spesifikasi filter
Kondisi air masuk
Spesifikasi umum
Keberlanjutan
Negara asal
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