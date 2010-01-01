Menghilangkan semua bakteri, senyawa organik berbahaya, dan klorin

Filter Micro Pure adalah sistem multi-filtrasi yang menghilangkan semua bakteri, kotoran, dan bau untuk air minum yang bersih, aman, dan nikmat. Terdiri dari selaput serat berongga dan berteknologi tinggi, yang berisi lebih dari 520 miliar pori-mikro untuk menghilangkan 99,99% bakteri dengan efisien, dan butiran karbon aktif yang menghilangkan klorin yang tak sedap, rasa tak sedap, dan bau. Filter ini juga mempertahankan semua mineral baik dalam air minum yang sangat penting bagi kesehatan manusia.