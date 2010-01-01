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  • Air murni kini mudah didapat Air murni kini mudah didapat Air murni kini mudah didapat

    Pemurni air keran

    WP3811

    Air murni kini mudah didapat

    Pemurni air yang ringkas dan mudah dipasang, memberikan Anda air murni dengan menghilangkan bakteria, senyawa organik berbahaya, dan klorin, namun tetap mempertahankan semua mineral baik di dalam air dengan filter Micro Pure.

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    Pemurni air keran

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    Air murni kini mudah didapat

    dengan filter Micro Pure

    • Micro Pure

    Menghilangkan semua bakteri, senyawa organik berbahaya, dan klorin

    Filter Micro Pure adalah sistem multi-filtrasi yang menghilangkan semua bakteri, kotoran, dan bau untuk air minum yang bersih, aman, dan nikmat. Terdiri dari selaput serat berongga dan berteknologi tinggi, yang berisi lebih dari 520 miliar pori-mikro untuk menghilangkan 99,99% bakteri dengan efisien, dan butiran karbon aktif yang menghilangkan klorin yang tak sedap, rasa tak sedap, dan bau. Filter ini juga mempertahankan semua mineral baik dalam air minum yang sangat penting bagi kesehatan manusia.

    Peringatan Pure Protect menunjukkan kapan filter harus diganti

    Peringatan Pure Protect yang canggih dengan kode warna sederhana membantu pengguna mengetahui kapan filtr harus diganti: Bila membran berubah warna menjadi abu-abu gelap atau coklat kemerahan, filter harus diganti.

    Aliran tinggi dengan laju maksimum 2 liter per menit

    Pemurni air ringkas ini memiliki laju aliran maksimum 2 liter per menit, yang akan membuat sedikit perubahan pada laju aliran normal air yang tidak difilter. Hanya dengan memutar tuas pemilih air, Anda juga bisa memilih ingin aliran air atau semprotan air yang tidak difilter atau semprotan air yang difilter.

    Adaptor keran Quick Fit untuk pemasangan mudah di keran Anda

    Pemurni air yang canggih ini dilengkapi sejumlah adaptor keran Quick Fit yang dibuat khusus, untuk membantu Anda memasang pemurni dengan mudah di keran. Sangat praktis dan simpel.

    Mekanisme Quick Twist canggih untuk memudahkan penggantian filter

    Mekanisme penggantian filter Quick Twist yang canggih membuat penggantian filter menjadi cepat, mudah, dan aman, menghadirkan kenyamanan dan kesederhanaan bagi pemurni air Anda.

    Performa maksimal tanpa memerlukan listrik

    Dirancang untuk beroperasi tanpa listrik sekaligus menawarkan kinerja maksimal. Ramah lingkungan.

    Spesifikasi Teknis

    • Sistem pemurnian

      Penghilangan kekeruhan
      3000 liter atau sekitar 1 tahun
      Penghilangan VOC
      Ya
      Penghilangan bakteri
      99,99  %
      Penghilangan klorin
      >75  %

    • Spesifikasi desain

      Bahan
      plastik
      Warna
      putih
      Berat produk
      230  g
      Dimensi produk (P x L x T)
      60 x 137 x 105  milimeter

    • Spesifikasi filter

      Masa pakai filter
      2400 L atau sekitar 8 bulan
      Komponen filter utama
      • Selaput serat berongga
      • butiran karbon aktif GAC

    • Kondisi air masuk

      Tekanan air masuk minimum
      0,7  bar
      Suhu air masuk maksimum
      50  °C
      Tekanan air masuk maksimum
      3,5  bar

    • Spesifikasi umum

      Aksesori
      8 adaptor dudukan keran QuickFit, peringatan Pure Protect Alert
      Kartrid filter pengganti
      WP3911
      Pilihan air
      • semburan bersaring
      • semburan tak bersaring
      • aliran tak bersaring
      Laju aliran air
      2  l/mnt
      Laju aliran air
      5  °C

    • Keberlanjutan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang
      Manual pengguna
      100% kertas daur ulang

    • Negara asal

      Filter pengganti
      Jepang
      Pemurni air
      Jepang

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    • 8 adaptor dudukan keran QuickFit, peringatan Pure Protect Alert
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