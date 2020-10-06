Seri 2000 Penyedot debu tanpa kantung
Daya sedot tinggi dengan motor yang kuat
Penyedot Debu Tanpa Kantung Philips Seri 2000 membersihkan dengan tuntas dan mudah dirawat. Nikmati hasil bersih setiap saat, berkat teknologi PowerCyclone 4 dan Nozel multi-fungsi untuk jenis lantai apa pun.
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Seri 2000 Penyedot debu tanpa kantung
Daya sedot tinggi dengan motor yang kuat Desain tangguh dan andal 850 W PowerCyclone 4 Filter Udara Super Bersih Nozel furnitur Motor 850 W untuk daya hisap yang kuat
Motor 850 W dengan efisiensi tinggi memberikan daya hisap kuat untuk hasil pembersihan yang baik
Menangkap 99,9% debu* untuk performa pembersihan secara menyeluruh
Nozel multifungsi dan daya hisap tinggi memastikan Anda dapat menyedot 99,9% debu halus*.
PowerCyclone 4 memberikan kinerja yang kuat lebih lama
Teknologi PowerCyclone 4 mempercepat aliran udara dalam ruang silindris untuk memisahkan debu dari udara serta menjaga kinerja agar tahan lama.
Nozel serbaguna untuk pembersihan menyeluruh
Nozel multifungsi mudah disesuaikan menggunakan pedal kaki, untuk pemakaian optimal di lantai keras atau karpet.
Nozel furnitur untuk membersihkan sofa, bantal, dan bulu hewan peliharaan
Nozel furnitur didesain untuk membersihkan perabotan lembut secara optimal, seperti bantal, sofa, dan kursi berlengan, sekaligus mengangkat bulu hewan peliharaan.
Wadah debu yang didesain dapat dikosongkan secara higienis dengan satu tangan
Wadah debu alat ini didesain dapat dikosongkan secara higienis dengan satu tangan sehingga membantu meminimalkan debu yang beterbangan.
Ringkas dan ringan agar mudah dibawa
Desain penyedot debu yang ringkas dan ringan sehingga memudahkan saat disimpan dan dibawa.
Aksesori pada badan vacuum cleaner: Mudah disimpan, selalu siap digunakan
Alat celah sudah terintegrasi dalam penyedot debu sehingga mudah digunakan kapan saja.
Sistem filter udara Super Bersih menangkap >99%** partikel
Sistem Filter Udara Super Bersih menangkap >99%** partikel debu kecil, memberikan udara yang lebih bersih di rumah Anda.
Dikembangkan dan didesain di Belanda
Didesain dan dikembangkan di Belanda dengan garansi 2 tahun gratis. Daftarkan penyedot debu Anda secara online!
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Spesifikasi Umum
Bahan Primer
Plastik Warna
Arctic White & Peach Jenis Produk
Penyedot debu tanpa kantung Tingkat kebisingan (standar)
77 dB Kapasitas debu
1,3 l Jaminan
2 tahun Pernyataan kepatuhan UE
Ya Radius gerak
9 m Daya masukan (IEC)
750 W Daya masukan (maks.)
850 W Filter Motor
Filter yang bisa dicuci Filter pembuangan
Filter udara Super Bersih Penghubung tabung
Kerucut Gagang pengangkat
Depan Kontrol daya
Tidak Jenis tabung
Teleskopik 2 bagian berbahan logam Jenis roda
Plastik Penyimpanan aksesori
Ya Posisi parkir
Vertikal & horizontal Teknologi
PowerCyclone 4 Panjang kabel
5,8 m
Desain
Kemasan ramah lingkungan
100% material daur ulang
Aksesori
Nozel standar
Nozel multiguna Aksesori disertakan
Pembersih celah, Nozel furnitur 110 mm
Berat dan Dimensi
Panjang Produk
415 mm Lebar Produk
270 mm Tinggi Produk
250 mm Panjang Kemasan
330 mm Lebar Kemasan
490 mm Tinggi Kemasan
285 mm Berat Kemasan
6,53 kg Berat Produk
4,4 kg
Kompatibilitas
Aksesori Terkait 1
Varian filter yang relevan XV1220/01
Spesifikasi Teknis
Tegangan
230 V Frekuensi
50-60 Hz
Negara Asal
Diproduksi di
Tiongkok
Daya tahan
Petunjuk Pengguna
100% kertas daur ulang
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Menangkap 99,9% debu di permukaan lantai yang keras dan bercelah (IEC62885-2). *Tingkat filtrasi diuji sesuai dengan EN60312-1-2017 dan ekuivalen dengan EPA12.
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