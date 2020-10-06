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  • Daya sedot tinggi dengan motor yang kuat Daya sedot tinggi dengan motor yang kuat Daya sedot tinggi dengan motor yang kuat

    Seri 2000 Penyedot debu tanpa kantung

    XB2142/09

    Daya sedot tinggi dengan motor yang kuat

    Penyedot Debu Tanpa Kantung Philips Seri 2000 membersihkan dengan tuntas dan mudah dirawat. Nikmati hasil bersih setiap saat, berkat teknologi PowerCyclone 4 dan Nozel multi-fungsi untuk jenis lantai apa pun.

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    Seri 2000 Penyedot debu tanpa kantung

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    Daya sedot tinggi dengan motor yang kuat

    Desain tangguh dan andal

    • 850 W
    • PowerCyclone 4
    • Filter Udara Super Bersih
    • Nozel furnitur
    Motor 850 W untuk daya hisap yang kuat

    Motor 850 W untuk daya hisap yang kuat

    Motor 850 W dengan efisiensi tinggi memberikan daya hisap kuat untuk hasil pembersihan yang baik

    Menangkap 99,9% debu* untuk performa pembersihan secara menyeluruh

    Menangkap 99,9% debu* untuk performa pembersihan secara menyeluruh

    Nozel multifungsi dan daya hisap tinggi memastikan Anda dapat menyedot 99,9% debu halus*.

    PowerCyclone 4 memberikan kinerja yang kuat lebih lama

    PowerCyclone 4 memberikan kinerja yang kuat lebih lama

    Teknologi PowerCyclone 4 mempercepat aliran udara dalam ruang silindris untuk memisahkan debu dari udara serta menjaga kinerja agar tahan lama.

    Nozel serbaguna untuk pembersihan menyeluruh

    Nozel serbaguna untuk pembersihan menyeluruh

    Nozel multifungsi mudah disesuaikan menggunakan pedal kaki, untuk pemakaian optimal di lantai keras atau karpet.

    Nozel furnitur untuk membersihkan sofa, bantal, dan bulu hewan peliharaan

    Nozel furnitur untuk membersihkan sofa, bantal, dan bulu hewan peliharaan

    Nozel furnitur didesain untuk membersihkan perabotan lembut secara optimal, seperti bantal, sofa, dan kursi berlengan, sekaligus mengangkat bulu hewan peliharaan.

    Wadah debu yang didesain dapat dikosongkan secara higienis dengan satu tangan

    Wadah debu yang didesain dapat dikosongkan secara higienis dengan satu tangan

    Wadah debu alat ini didesain dapat dikosongkan secara higienis dengan satu tangan sehingga membantu meminimalkan debu yang beterbangan.

    Ringkas dan ringan agar mudah dibawa

    Ringkas dan ringan agar mudah dibawa

    Desain penyedot debu yang ringkas dan ringan sehingga memudahkan saat disimpan dan dibawa.

    Aksesori pada badan vacuum cleaner: Mudah disimpan, selalu siap digunakan

    Aksesori pada badan vacuum cleaner: Mudah disimpan, selalu siap digunakan

    Alat celah sudah terintegrasi dalam penyedot debu sehingga mudah digunakan kapan saja.

    Sistem filter udara Super Bersih menangkap >99%** partikel

    Sistem filter udara Super Bersih menangkap >99%** partikel

    Sistem Filter Udara Super Bersih menangkap >99%** partikel debu kecil, memberikan udara yang lebih bersih di rumah Anda.

    Dikembangkan dan didesain di Belanda

    Didesain dan dikembangkan di Belanda dengan garansi 2 tahun gratis. Daftarkan penyedot debu Anda secara online!

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Plastik
      Warna
      Arctic White & Peach
      Jenis Produk
      Penyedot debu tanpa kantung
      Tingkat kebisingan (standar)
      77 dB
      Kapasitas debu
      1,3 l
      Jaminan
      2 tahun
      Pernyataan kepatuhan UE
      Ya
      Radius gerak
      9 m
      Daya masukan (IEC)
      750 W
      Daya masukan (maks.)
      850 W
      Filter Motor
      Filter yang bisa dicuci
      Filter pembuangan
      Filter udara Super Bersih
      Penghubung tabung
      Kerucut
      Gagang pengangkat
      Depan
      Kontrol daya
      Tidak
      Jenis tabung
      Teleskopik 2 bagian berbahan logam
      Jenis roda
      Plastik
      Penyimpanan aksesori
      Ya
      Posisi parkir
      Vertikal & horizontal
      Teknologi
      PowerCyclone 4
      Panjang kabel
      5,8 m

    • Desain

      Kemasan ramah lingkungan
      100% material daur ulang

    • Aksesori

      Nozel standar
      Nozel multiguna
      Aksesori disertakan
      Pembersih celah, Nozel furnitur 110 mm

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      415 mm
      Lebar Produk
      270 mm
      Tinggi Produk
      250 mm
      Panjang Kemasan
      330 mm
      Lebar Kemasan
      490 mm
      Tinggi Kemasan
      285 mm
      Berat Kemasan
      6,53 kg
      Berat Produk
      4,4 kg

    • Kompatibilitas

      Aksesori Terkait 1
      Varian filter yang relevan XV1220/01

    • Spesifikasi Teknis

      Tegangan
      230 V
      Frekuensi
      50-60 Hz

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    • Daya tahan

      Petunjuk Pengguna
      100% kertas daur ulang

    Badge-D2C

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    • Menangkap 99,9% debu di permukaan lantai yang keras dan bercelah (IEC62885-2).
    • *Tingkat filtrasi diuji sesuai dengan EN60312-1-2017 dan ekuivalen dengan EPA12.
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