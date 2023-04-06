Bagaimana cara memangkas janggut dengan Philips OneBlade?
Diterbitkan di 06 April 2023
Philips OneBlade dapat digunakan untuk mencukur, memangkas, dan merapikan janggut. Sebelum memangkas janggut, pastikan kulit Anda bersih dan kering. Ikuti petunjuk di bawah ini tentang cara memangkas janggut dengan OneBlade.
OneBlade dilengkapi dengan beberapa sisir pemangkas, sehingga Anda dapat memangkas janggut dengan panjang yang berbeda.
Pasang sisir pada pisau, dengan gigi sisir menghadap ke atas.
Nyalakan Oneblade dan letakkan pada kulit Anda.
Pastikan sisir pemangkas bersentuhan langsung dengan kulit Anda untuk memperoleh hasil pemangkasan yang rata. Mulailah memangkas rambut searah dengan gigi pada sisir dan gerakkan berlawanan arah tumbuh rambut untuk mendapatkan hasil terbaik.
Setelah selesai, matikan OneBlade dan lepaskan sisir dengan memegang tepinya dan menariknya hingga lepas. Bersihkan perangkat setiap kali selesai digunakan. Hati-hati saat membersihkan pisau dan jangan mengetukkannya pada permukaan karena dapat merusak pisau.
Catatan: Jumlah dan jenis sisir pemangkas mungkin berbeda untuk setiap model OneBlade. Untuk petunjuk khusus, selalu baca petunjuk pengguna digital Anda atau hubungi kami.
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OneBlade Pro dilengkapi dengan sisir pemangkas presisi, yang memungkinkan Anda memangkas rambut dengan panjang yang berbeda. Agar Anda terbiasa dengan berbagai setelan panjang sisir, sebaiknya mulai dengan setelan terpanjang, lalu ubah ke setelan yang lebih pendek hingga menemukan panjang Anda inginkan.
Untuk memangkas dengan sisir pemangkas presisi:
Pasang sisir pada pisau, tekan perlahan hingga terdengar bunyi klik.
Putar roda setelan panjang rambut untuk memilih setelan panjang rambut yang Anda inginkan. Ukuran setelan panjang dalam milimeter, antara 0,4 mm (1/32 inci) hingga 9 mm (11/32 inci) atau 10 mm (13/32 inci), tergantung pada model OneBlade Pro yang Anda gunakan.
Nyalakan OneBlade Pro dan letakkan pada kulit wajah Anda, pastikan bagian depan sisir bersentuhan langsung dengan kulit Anda. Mulailah memangkas rambut wajah Anda dengan menggerakkan pisau dengan gerakan panjang berlawanan arah tumbuh rambut. Ingat bahwa rambut tidak semua tumbuh ke arah yang sama, jadi Anda mungkin perlu mencoba menggerakkan OneBlade Pro ke berbagai arah untuk mendapatkan hasil terbaik.
Setelah selesai, matikan OneBlade Pro Anda. Anda kini dapat melepaskan sisir dengan terlebih dahulu menarik bagian belakangnya, lalu menggesernya hingga lepas dari pisau.
Ingatlah untuk membersihkan perangkat dan aksesorinya setiap kali selesai digunakan, dan jangan mengetukkannya pada permukaan yang keras saat membersihkannya.
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Sisir OneBlade yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda memangkas janggut dan kumis dengan panjang antara 1 mm dan 5 mm. Setiap angka pada tombol mewakili panjang rambut yang tersisa dalam milimeter setelah dipangkas.
Pasang sisir pada pisau OneBlade, hingga terdengar bunyi klik. Pangkas berlawanan arah tumbuh rambut untuk mendapatkan hasil terbaik, dengan memastikan gigi sisir rata dengan kulit Anda. Lihat ilustrasi di bawah ini untuk panduan lebih lanjut.