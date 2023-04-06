Philips Support

Bagaimana cara memangkas janggut dengan Philips OneBlade?

Philips OneBlade dapat digunakan untuk mencukur, memangkas, dan merapikan janggut. Sebelum memangkas janggut, pastikan kulit Anda bersih dan kering. Ikuti petunjuk di bawah ini tentang cara memangkas janggut dengan OneBlade.