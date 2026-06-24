Lepaskan wadah filter dan keluarkan filter dari Penyedot Debu Philips PowerPro Aqua; Lepaskan filter busa; Bersihkan filter busa di bawah air hangat atau dingin yang mengalir. Biarkan filter kering selama 24 jam; Jangan pernah memasang filter yang masih basah karena hal ini akan merusak alat.

Catatan: Agar bersih menyeluruh, Anda juga dapat membersihkan wadah debu dan komponen filter dengan air dingin atau hangat.

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