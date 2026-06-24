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Philips Support

Debu keluar dari Penyedot Debu Philips PowerPro Aqua

Diterbitkan di 24 June 2026

Untuk menjaga kinerja sedot optimal Penyedot Debu Philips PowerPro Aqua, kami sarankan agar filter dibersihkan setiap 2 hingga 4 minggu. Filter tidak perlu diganti. Cari tahu cara membersihkan filter sendiri di baris berikut.

  1. Lepaskan wadah filter dan keluarkan filter dari Penyedot Debu Philips PowerPro Aqua;
  2. Lepaskan filter busa;
  3. Bersihkan filter busa di bawah air hangat atau dingin yang mengalir. Biarkan filter kering selama 24 jam;
  4. Jangan pernah memasang filter yang masih basah karena hal ini akan merusak alat.

Catatan: Agar bersih menyeluruh, Anda juga dapat membersihkan wadah debu dan komponen filter dengan air dingin atau hangat.

Jika solusi yang diberikan tidak membantu mengatasi masalah Anda, silakan hubungi kami.

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