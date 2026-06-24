- Lepaskan wadah filter dan keluarkan filter dari Penyedot Debu Philips PowerPro Aqua;
- Lepaskan filter busa;
- Bersihkan filter busa di bawah air hangat atau dingin yang mengalir. Biarkan filter kering selama 24 jam;
- Jangan pernah memasang filter yang masih basah karena hal ini akan merusak alat.
Catatan: Agar bersih menyeluruh, Anda juga dapat membersihkan wadah debu dan komponen filter dengan air dingin atau hangat.
Jika solusi yang diberikan tidak membantu mengatasi masalah Anda, silakan hubungi kami.