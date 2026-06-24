Philips Support

Bagaimana cara membersihkan strip Penyedot Debu Basah Philips?

Jika Anda ingin membersihkan strip pembasah pada Penyedot Debu Basah Philips, perhatikan bahwa strip pembasah hanya perlu dibersihkan jika aliran air terhalang residu yang berlebihan. Lihat baris berikut untuk mempelajari cara membersihkannya.