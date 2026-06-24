Bagaimana cara membersihkan strip Penyedot Debu Basah Philips?
Diterbitkan di 24 June 2026
Jika Anda ingin membersihkan strip pembasah pada Penyedot Debu Basah Philips, perhatikan bahwa strip pembasah hanya perlu dibersihkan jika aliran air terhalang residu yang berlebihan. Lihat baris berikut untuk mempelajari cara membersihkannya.
Lepaskan strip pembasah dari tangki air. Bilas secara merata dan gosok dengan kain kering.
Anda juga dapat merendam strip semalaman di dalam larutan yang dibuat dari 1 bagian cuka dan 3 bagian air. Bilas hingga bersih setelah direndam dan gosok dengan kain kering.
Anda dapat memesan strip pembasah baru dengan nomor jenis CP0178/01