Sebagian besar camilan memerlukan waktu memasak yang sama seperti saat menggunakan oven agar dapat matang sempurna. Waktu memasak untuk deep fat frying lebih singkat dan tidak akan memberikan hasil yang matang sempurna. Lihat tabel makanan dalam panduan pengguna airfryer Anda atau aplikasi HomeID guna mengetahui waktu memasak yang disarankan untuk bahan tertentu. Tambahkan waktu beberapa menit jika makanan kurang garing (tetapi jangan sampai makanan tersebut gosong). Perlu diperhatikan:

· Goyang-goyangkan keranjang Airfryer Philips Anda selama proses memasak apabila bahan-bahan makanan saling menempel.

· Untuk hasil yang lebih merata, goyang-goyangkan keranjang 2–3 kali jika Anda memasak makanan dalam jumlah banyak.

· Pastikan makanan Anda tercampur merata saat digoyang-goyangkan (makanan yang berada di bawah naik ke atas dan sebaliknya) demi hasil masakan yang matang sempurna.