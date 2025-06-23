Bagaimana cara membersihkan sikat gigi Philips Sonicare?

Membersihkan sikat gigi dan kepala sikat secara rutin akan memperpanjang masa pakainya dan meningkatkan kinerjanya. Bersihkan sikat gigi Anda setelah digunakan dengan membilas kepala sikat dan bulu sikat Anda. Seka gagang dengan kain lembap.



Anda dapat membersihkan kepala sikat gigi setiap hari menggunakan Penyanitasi Kepala Sikat UV Philips Sonicare, yang mampu menghilangkan 99% bakteri dari kepala sikat Anda.



Kami merekomendasikan untuk melakukan sesi pembersihan mingguan menyeluruh. Cukup ikuti langkah-langkah mudah di bawah ini:



Lepaskan kepala sikat. Bilas bagian bawah kepala sikat dengan air hangat. Bilas area poros logam dengan air hangat. Seka seluruh gagang dengan kain dan pastikan untuk menyeka sekeliling segel bagian atas (sekeliling poros logam), tombol pada gagang, dan bagian bawah sikat gigi. Seka seluruh permukaan gagang dengan kain basah.



Jangan sekali-kali menggunakan mesin pencuci piring untuk membersihkan sikat gigi Anda atau aksesorinya. Jangan menggunakan benda tajam pada segel karet atau tombol karena dapat merusaknya.

