Jika asap putih keluar dari Airfryer Philips Anda, cari tahu cara mengatasinya di bawah.
Jika Anda menggunakan makanan tinggi lemak, hentikan proses memasak dan gunakan tisu dapur untuk menyerap minyak di bagian bawah pan Airfryer Philips atau buang sisa minyak. Setelah itu, lanjutkan proses memasak.
Jika Anda sering memasak makanan tinggi lemak, Anda dapat menggunakan salah satu aksesori di bawah, tergantung model yang Anda miliki:
Penutup camilan
Tutup tahan cipratan
Keranjang serbaguna
Catatan: Asap putih tidak akan merusak Airfryer Philips Anda atau mengganggu proses memasak.
Jika airfryer Anda dilengkapi aksesori pengurang lemak, selalu gunakan saat memasak bahan makanan berlemak. Aksesori pengurang lemak ini akan mencegah munculnya asap putih.
Jika Anda lupa memasukkan pengurang lemak ini ke dalam Airfryer Philips sebelum mulai memasak, letakkan pengurang lemak ke dalam pan, lalu lanjutkan proses memasak.
Sisa lemak dari proses memasak sebelumnya dapat menyebabkan keluarnya asap putih dari airfryer Anda. Untuk mengatasinya, hentikan proses memasak dan bersihkan sisa lemak dari pan airfryer Anda dengan hati-hati. Agar hal ini tidak terjadi lagi, bersihkan pan, keranjang, dan elemen pemanas Airfryer Philips Anda secara menyeluruh setiap kali selesai menggunakan alat.
Potongan kecil dari bahan pelapis makanan dapat menyebabkan munculnya asap putih dari airfryer Anda. Untuk mengatasinya, oleskan bahan pelapis makanan dengan benar hingga melekat sempurna pada makanan.
Elemen pemanas terletak di dalam bagian atas airfryer Anda. Karena aliran udara yang kuat, bahan makanan yang ringan (mis. roti panggang, keripik sayur atau buah) dapat masuk ke dalam elemen pemanas. Keluarkan serpihan makanan tersebut dari elemen pemanas setelah alat benar-benar dingin.
Catatan: Untuk mencegah munculnya asap saat memasak bahan-bahan yang ringan, Anda dapat menggunakan salah satu aksesori di bawah, tergantung model airfryer Anda:
Penutup camilan
Tutup tahan cipratan
Keranjang serbaguna
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