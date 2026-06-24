Philips SpeedPro (Max) tidak berfungsi bergerak lancar di atas karpet
Diterbitkan di 24 June 2026
Jika Penyedot Debu Philips SpeedPro (Max) Anda tidak beroperasi dengan mudah dan lancar pada karpet, bacalah baris berikut tentang cara mengatasi masalah ini.
Kami menyarankan Anda untuk memilih setelan terendah (setelan 1) untuk menyedot debu di karpet menggunakan Penyedot Debu Philips SpeedPro Max, terutama untuk karpet yang tebal.
Setelan yang lebih tinggi sangat kuat dan dapat menghasilkan daya isap yang terlalu kuat, sehingga alat tidak bisa bergerak dengan mulus. pada permukaan karpet.
Biasanya lebih sulit untuk menyedot debu karpet pada sudut tertentu menggunakan Penyedot Debu Philips SpeedPro Max.
Jika Anda mengalami kesulitan menyedot debu karpet di arah tertentu, coba ubah arah sampai Anda menemukan sudut yang memberikan gerakan paling leluasa. Anda juga dapat menurunkan sudut tabung agar nozel dapat meluncur dengan mudah di atas karpet.
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