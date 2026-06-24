Biasanya lebih sulit untuk menyedot debu karpet pada sudut tertentu menggunakan Penyedot Debu Philips SpeedPro Max.



Jika Anda mengalami kesulitan menyedot debu karpet di arah tertentu, coba ubah arah sampai Anda menemukan sudut yang memberikan gerakan paling leluasa. Anda juga dapat menurunkan sudut tabung agar nozel dapat meluncur dengan mudah di atas karpet.



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