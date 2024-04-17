135BDL6015IA/75
LED Unite 6000 Serbaguna Philips
Buat audiens tertarik dengan warna-warna cerah dan kontras hitam pekat yang dihasilkan. Solusi andal untuk ruang rapat atau auditorium. Paket pengiriman menyertakan modul yang sudah dipasang dan dikonfigurasi. Praktis, hemat energi, kualitas gambar luar biasa.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Resolusi Full HD (1920x1080) menghasilkan gambar yang tajam dan detail, meningkatkan pengalaman visual untuk berbagai jenis konten. Layar ini menjamin tampilan yang jernih dan imersif untuk aplikasi profesional, dengan kecerahan hingga 600 nit (/75) setelah kalibrasi.
Dirancang dengan teknologi LED hemat energi tanpa mengurangi kinerja, layar ini juga mendukung mode siaga yang dapat mengurangi konsumsi daya hingga kurang dari 0,5 Watt. Nyalakan kembali dengan cepat melalui remote control.
Layar LED Chip on Board ini menghadirkan daya tahan dan kualitas gambar yang lebih baik, dengan lapisan konformal nano sebagai perlindungan ekstra terhadap kelembapan dan debu.
Dengan pitch piksel P1,5 mm, layar ini menghadirkan tampilan yang luar biasa tajam dan nyata untuk kejernihan menakjubkan bahkan dari dekat. Cocok untuk Anda yang membutuhkan resolusi tinggi dan presisi.
Anti-jepit dan dapat dilipat.
Kecerahan 600 nit (200~240 V) / Kecerahan 450 nit (100~110 V)
Layar ini tersedia lengkap dengan braket dinding. Seluruh komponen telah dikonfigurasi sebelumnya; kabel kolom telah terpasang, dengan koneksi cepat antara kotak belakang MMR dan bar bawah ke kolom. Tanpa repot, tanpa kabel yang rumit, dan tanpa perlu konfigurasi tambahan. Trim tepi, sistem kontrol, audio stereo, dan kabel bawaannya mempermudah pemasangan layar.
Hemat daya layar hitam
Cocok untuk pengangkutan dengan lift.
Dengan dongle Wi-Fi dan Bluetooth untuk mempermudah konektivitas dan akses ke jaringan nirkabel dan perangkat periferal.
Didukung Android 11 yang terkenal andal. Dioptimalkan untuk aplikasi bawaan Android, System on Chip (SoC) terintegrasi memungkinkan instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung di layar sehingga pemutar media eksternal tidak diperlukan
Antarmuka pengguna yang praktis – dengan pilihan sumber input, volume, kecerahan, dan kontras yang dapat diatur dengan remote control bawaan, seperti pada layar tampilan grafis.
PPDS Wave – platform pengelolaan perangkat jarak jauh evolusioner – memberi Anda kendali penuh. Pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Daya
Kondisi pengoperasian
Kabinet
Modul
Pemutar Internal
Aksesori
Lain-lain
Data Kemasan
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