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  • LED Unite 6000 Serbaguna Philips LED Unite 6000 Serbaguna Philips LED Unite 6000 Serbaguna Philips

    LED Unite 6000 Serbaguna Philips

    135BDL6015IA/75

    LED Unite 6000 Serbaguna Philips

    Buat audiens tertarik dengan warna-warna cerah dan kontras hitam pekat yang dihasilkan. Solusi andal untuk ruang rapat atau auditorium. Paket pengiriman menyertakan modul yang sudah dipasang dan dikonfigurasi. Praktis, hemat energi, kualitas gambar luar biasa.

    LED Unite 6000 Serbaguna Philips

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    LED Unite 6000 Serbaguna Philips

    Tampilan layar nan mengagumkan

    • Layar LED

    Layar superjernih dengan konektivitas mumpuni

    Resolusi Full HD (1920x1080) menghasilkan gambar yang tajam dan detail, meningkatkan pengalaman visual untuk berbagai jenis konten. Layar ini menjamin tampilan yang jernih dan imersif untuk aplikasi profesional, dengan kecerahan hingga 600 nit (/75) setelah kalibrasi.

    Hemat energi – mode siaga khusus

    Dirancang dengan teknologi LED hemat energi tanpa mengurangi kinerja, layar ini juga mendukung mode siaga yang dapat mengurangi konsumsi daya hingga kurang dari 0,5 Watt. Nyalakan kembali dengan cepat melalui remote control.

    LED COB dengan lapisan nano

    Layar LED Chip on Board ini menghadirkan daya tahan dan kualitas gambar yang lebih baik, dengan lapisan konformal nano sebagai perlindungan ekstra terhadap kelembapan dan debu.

    Pitch piksel P1,5 mm

    Dengan pitch piksel P1,5 mm, layar ini menghadirkan tampilan yang luar biasa tajam dan nyata untuk kejernihan menakjubkan bahkan dari dekat. Cocok untuk Anda yang membutuhkan resolusi tinggi dan presisi.

    Anti-jepit dan dapat dilipat

    Anti-jepit dan dapat dilipat.

    Kecerahan 600 nit (200~240 V) / Kecerahan 450 nit (100~

    Kecerahan 600 nit (200~240 V) / Kecerahan 450 nit (100~110 V)

    Semua yang dibutuhkan dalam satu kotak

    Layar ini tersedia lengkap dengan braket dinding. Seluruh komponen telah dikonfigurasi sebelumnya; kabel kolom telah terpasang, dengan koneksi cepat antara kotak belakang MMR dan bar bawah ke kolom. Tanpa repot, tanpa kabel yang rumit, dan tanpa perlu konfigurasi tambahan. Trim tepi, sistem kontrol, audio stereo, dan kabel bawaannya mempermudah pemasangan layar.

    Hemat daya layar hitam

    Hemat daya layar hitam

    Cocok untuk pengangkutan dengan lift

    Cocok untuk pengangkutan dengan lift.

    Dongle Wi-Fi dan Bluetooth untuk kemudahan konektivitas

    Dengan dongle Wi-Fi dan Bluetooth untuk mempermudah konektivitas dan akses ke jaringan nirkabel dan perangkat periferal.

    Android SoC terintegrasi

    Didukung Android 11 yang terkenal andal. Dioptimalkan untuk aplikasi bawaan Android, System on Chip (SoC) terintegrasi memungkinkan instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung di layar sehingga pemutar media eksternal tidak diperlukan

    Dilengkapi remote control

    Antarmuka pengguna yang praktis – dengan pilihan sumber input, volume, kecerahan, dan kontras yang dapat diatur dengan remote control bawaan, seperti pada layar tampilan grafis.

    PPDS Wave

    PPDS Wave – platform pengelolaan perangkat jarak jauh evolusioner – memberi Anda kendali penuh. Pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Rasio Aspek
      16:9
      Kecerahan (nit)
      600 nits (200~240V), 450 nits (100~110V)  nit
      Keseragaman kecerahan
      ≥95%
      Kecerahan sebelum kalibrasi
      900cd/m²
      Rentang penyesuaian suhu warna
      2.000~10.000
      Suhu warna default
      6.500 dapat disesuaikan
      Rasio kontras (standar)
      8000:1
      Sudut pandang (horizontal)
      160°  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      160°  derajat
      Frekuensi Frame (Hz)
      50/60
      Kecepatan pindai (baris)
      1/48
      Refresh rate (Hz)
      3.840

    • Konektivitas

      Input video
      • DVI-I (x 1)
      • DisplayPort 1.4 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      • USB-C (hingga 65W)
      Input audio
      Mini jack 3,5 mm (x1)
      Audio out
      Jack line-out/headphone 3,5 mm
      Keluaran video
      DisplayPort 1.4 (x1)
      Kontrol eksternal
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • RJ45
      • RJ45 ke layar LED (8x)
      • IR (in/out) jack 3,5 mm

    • Daya

      Stopkontak
      AC 100~240
      Konsumsi daya maksimal (W)
      1650  W
      Konsumsi daya standar (W)
      600

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0~40  °C
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -40~60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      ≤90%
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      ≤93%

    • Kabinet

      Area kabinet (m2)
      0,2025
      Piksel kabinet (Dot)
      82.944
      Resolusi kabinet (L x T)
      384x216
      Ukuran kabinet (mm)
      600x337,5x29
      Konektor daya
      Inti Daya Aviasi
      Spesifikasi receiving card
      A8s pro
      Merek receiving card
      Novastar
      Berat (kg)
      5

    • Modul

      Merek kemasan LED
      DSBJ
      Tipe LED
      SMD 1212
      Konstitusi piksel
      1R1G1B
      Masa pakai LED (Jam)
      100.000
      Resolusi modul (piksel LxT)
      192x108
      Pitch piksel (mm)
      1,5625
      Ukuran modul (LxT dalam mm)
      300x168,75

    • Pemutar Internal

      CPU
      2x A72 + 4x A53
      GPU
      ARM Mali-T860 MP4
      Memori
      4GB RAM
      Penyimpanan
      32GB eMMc

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Remote Control & Baterai AAA
      • Kabel listrik
      • Panduan cepat
      • Key pad & papan penerima IR
      • Kabel untuk key pad & papan penerima IR
      • Set speaker
      Modul Wi-Fi
      Modul USB Wi-Fi & Bluetooth CRD22, termasuk 2 antena

    • Lain-lain

      Garansi
      2 Tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC SDOC, Bagian 15, Kelas A
      • EMC
      • CB
      • BSMI

    • Data Kemasan

      Dimensi kemasan (mm)
      1.830x1.050x780
      Berat kotor (kg)
      277

    Badge-D2C

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