13BDL2250I/75
Philips Tableaux Healthcare eSign 13” penuh warna
Bayangkan sebuah layar e-paper pintar dan superjernih yang menggantikan poster kertas atau layar statis tanpa daya atau limbah, dengan visual 6 warna pada layar satu sisi, menjadikan setiap papan informasi modern, berkelanjutan, sekaligus efektif.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Higienis dan mudah dibersihkan, Philips Tableaux Healthcare eSign dapat dilap dengan cairan pembersih perawatan kesehatan normal berbahan dasar alkohol.
Dengan berat hanya xx g dan tidak perlu sambungan listrik terus-menerus, Philips Tableaux Healthcare eSign Anda dapat dipindahkan dari satu sisi tempat tidur ke sisi lainnya dan dari satu bangsal ke bangsal lainnya, dipindahkan bersama pasien Anda dengan mudah untuk memastikan info vital mereka selalu tersedia. Cukup colokkan ke sumber listrik atau gunakan baterai litium 3.000 mAh internal (dapat diisi ulang melalui kabel USB-C) yang menggunakan daya superrendah untuk memperbarui konten hanya saat diperlukan.
Philips Tableaux Healthcare eSign ditujukan untuk menampilkan detail pasien dan konten statis nonstop tanpa memerlukan daya. Dirancang dengan dukungan teknologi ePaper E Ink Spectra 6, layar ini menampilkan enam warna untuk visual berkode warna yang jelas terlihat, bersih, dan jernih.
Setelah detail pasien dimuat tanpa memerlukan daya, Philips Tableaux Healthcare eSign hanya menggunakan daya superrendah saat Anda mengubah info jika statistik vital berubah atau jika Anda terhubung dengan Philips Wave untuk kontrol pengelolaan. Tanpa limbah cetak atau kertas dari tanda yang dicetak atau ditulis tangan, hal ini turut berkontribusi pada komitmen keberlanjutan.
Gambar/Tampilan
Mudah
Dimensi
Aksesori
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