Tidak perlu sambungan listrik terus-menerus.

Dengan berat hanya xx g dan tidak perlu sambungan listrik terus-menerus, Philips Tableaux Healthcare eSign Anda dapat dipindahkan dari satu sisi tempat tidur ke sisi lainnya dan dari satu bangsal ke bangsal lainnya, dipindahkan bersama pasien Anda dengan mudah untuk memastikan info vital mereka selalu tersedia. Cukup colokkan ke sumber listrik atau gunakan baterai litium 3.000 mAh internal (dapat diisi ulang melalui kabel USB-C) yang menggunakan daya superrendah untuk memperbarui konten hanya saat diperlukan.