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  • Philips Tableaux Healthcare eSign 13” penuh warna Philips Tableaux Healthcare eSign 13” penuh warna Philips Tableaux Healthcare eSign 13” penuh warna

    Signage Solutions Papan Informasi E-paper

    13BDL2250I/75

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Philips Tableaux Healthcare eSign 13” penuh warna

    Bayangkan sebuah layar e-paper pintar dan superjernih yang menggantikan poster kertas atau layar statis tanpa daya atau limbah, dengan visual 6 warna pada layar satu sisi, menjadikan setiap papan informasi modern, berkelanjutan, sekaligus efektif.

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    Signage Solutions Papan Informasi E-paper

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    Philips Tableaux Healthcare eSign 13” penuh warna

    Pintar. Perawatan mudah. Tampilan info pasien tanpa daya

    • 13"
    • Penuh warna
    • Healthcare eSign

    Mudah dibersihkan dengan cairan pembersih berbahan dasar alkohol.

    Higienis dan mudah dibersihkan, Philips Tableaux Healthcare eSign dapat dilap dengan cairan pembersih perawatan kesehatan normal berbahan dasar alkohol.

    Tidak perlu sambungan listrik terus-menerus.

    Dengan berat hanya xx g dan tidak perlu sambungan listrik terus-menerus, Philips Tableaux Healthcare eSign Anda dapat dipindahkan dari satu sisi tempat tidur ke sisi lainnya dan dari satu bangsal ke bangsal lainnya, dipindahkan bersama pasien Anda dengan mudah untuk memastikan info vital mereka selalu tersedia. Cukup colokkan ke sumber listrik atau gunakan baterai litium 3.000 mAh internal (dapat diisi ulang melalui kabel USB-C) yang menggunakan daya superrendah untuk memperbarui konten hanya saat diperlukan.

    Teknologi E Ink Spectra 6 – info visual dengan kode warna.

    Philips Tableaux Healthcare eSign ditujukan untuk menampilkan detail pasien dan konten statis nonstop tanpa memerlukan daya. Dirancang dengan dukungan teknologi ePaper E Ink Spectra 6, layar ini menampilkan enam warna untuk visual berkode warna yang jelas terlihat, bersih, dan jernih.

    Tanpa memerlukan daya untuk menampilkan informasi statis.

    Setelah detail pasien dimuat tanpa memerlukan daya, Philips Tableaux Healthcare eSign hanya menggunakan daya superrendah saat Anda mengubah info jika statistik vital berubah atau jika Anda terhubung dengan Philips Wave untuk kontrol pengelolaan. Tanpa limbah cetak atau kertas dari tanda yang dicetak atau ditulis tangan, hal ini turut berkontribusi pada komitmen keberlanjutan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (inci)
      13  inci
      Rasio Aspek
      4:3
      Resolusi panel
      1600 x 1200
      Warna tampilan
      Hitam/Putih/Merah/Kuning/Biru/Hijau
      Waktu respons (standar)
      ≧14 dtk

    • Mudah

      Penempatan
      Lanskap (24/7)
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • BLE 4.2
      • Wi-Fi 2.4G
      • NFC
      Battery bay
      3.000 mah

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      314,6  milimeter
      Berat produk
      0,890  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      260  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      21  milimeter
      Pemasangan di dinding
      75 x 75 mm

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      Panduan mulai cepat (x1)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      Cina Tradisional
      Garansi
      Garansi 3 tahun

    Badge-D2C

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