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  • Papan tampilan digital tanpa daya Papan tampilan digital tanpa daya Papan tampilan digital tanpa daya

    Signage Solutions Tableaux

    25BDL4050I/00

    Papan tampilan digital tanpa daya

    Dari papan menu berwarna cerah hingga poster POS tanpa kertas, Philips Tableaux menghadirkan potensi tampilan layar era baru yang nyata. Digitalkan papan tampilan grafis berbasis kertas atau beralih ke model digital saat ini dengan layar ePaper ultrajernih dan mudah diperbarui.

    Signage Solutions Tableaux

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    Papan tampilan digital tanpa daya

    Teknologi inovatif dan futuristis

    • 25"
    • Didukung Android

    Tampilkan konten Anda setiap saat

    Menampilkan 60.000 warna, termasuk biru, untuk menampilkan pesan secara jelas dan tegas, dengan memori internal 16GB. Sambungkan ke sumber listrik untuk mengunggah konten gambar statis dan memutarnya secara langsung melalui koneksi USB, LAN, atau Wi-Fi.

    Hemat daya, penggunaan tanpa listrik

    Cocok untuk lingkungan tanpa akses ke sumber listrik. Philips Tableaux dapat ditempatkan dan dipindahkan, menampilkan konten gambar statis penuh warna layaknya poster kertas, dan hanya memerlukan sambungan listrik saat memuat konten baru.

    Teknologi untuk masa depan

    Teknologi mutakhir untuk masa depan Anda yang berkelanjutan—pengganti poster kertas yang ramah energi dan lingkungan.

    Prosesor Android SoC

    Layar profesional Philips yang didukung Android fleksibel dan aman, memastikan spesifikasi layar tetap relevan untuk jangka panjang.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (inci)
      25.3  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3200 x 1800
      Warna tampilan
      60 000
      Waktu respons (standar)
      36 detik untuk memperbarui gambar
      Sistem operasi
      Android 11

    • Komunikasi

      Ethernet
      10M/100M
      Wi-Fi/WLAN
      Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n) + 5 GHz

    • Konektivitas

      Output audio
      Output speaker (jack earphone)
      Koneksi lain
      • micro SD
      • micro USB
      • USB, tipe A
      Wi-Fi
      Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      LAN (RJ45)
      Battery bay
      4 buah baterai 18.650 (>2.600 mAh) tidak termasuk

    • Daya

      Stopkontak
      Adaptor 20V/2,25A

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      602,4  milimeter
      Berat produk
      2,4  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      357,4  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      37,5  milimeter
      Pemasangan di dinding
      100 x 100 mm

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      15° ~ 35°  °C
      Kelembapan relatif
      30 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -25 ~ 50  °C

    • Pemutar Internal

      CPU
      Rockchip PX30
      Memori
      2GB LPDDR3
      Penyimpanan
      16GB EMMC

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Adaptor daya AC
      • Panduan mulai cepat (x1)

    • Lain-lain

      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC

    Badge-D2C

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