25BDL4050I/00
Papan tampilan digital tanpa daya
Dari papan menu berwarna cerah hingga poster POS tanpa kertas, Philips Tableaux menghadirkan potensi tampilan layar era baru yang nyata. Digitalkan papan tampilan grafis berbasis kertas atau beralih ke model digital saat ini dengan layar ePaper ultrajernih dan mudah diperbarui.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Menampilkan 60.000 warna, termasuk biru, untuk menampilkan pesan secara jelas dan tegas, dengan memori internal 16GB. Sambungkan ke sumber listrik untuk mengunggah konten gambar statis dan memutarnya secara langsung melalui koneksi USB, LAN, atau Wi-Fi.
Cocok untuk lingkungan tanpa akses ke sumber listrik. Philips Tableaux dapat ditempatkan dan dipindahkan, menampilkan konten gambar statis penuh warna layaknya poster kertas, dan hanya memerlukan sambungan listrik saat memuat konten baru.
Teknologi mutakhir untuk masa depan Anda yang berkelanjutan—pengganti poster kertas yang ramah energi dan lingkungan.
Layar profesional Philips yang didukung Android fleksibel dan aman, memastikan spesifikasi layar tetap relevan untuk jangka panjang.
Gambar/Tampilan
Komunikasi
Konektivitas
Mudah
Daya
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Pemutar Internal
Aksesori
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