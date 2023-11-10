25BDL4150I/75
Tampilan optimal penuh warna
Nikmati tampilan mutakhir dari menu berwarna cerah hingga poster digital. Digitalkan papan informasi kertas atau ganti model digital yang menampilkan gambar statis dengan teknologi ePaper berkualitas tinggi, mudah diperbarui, dan lebih ramah lingkungan.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Layar profesional Philips yang didukung Android sangatlah fleksibel dan aman. Dioptimalkan untuk aplikasi asli Android serta instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung dan mudah di layar. Semuanya dikontrol melalui koneksi internet.
Menampilkan 60.000 warna, termasuk biru, untuk menampilkan pesan secara jelas dan tegas. Tidak memerlukan pemutar media eksternal berkat memori internal 16 GB. Sambungkan ke sumber listrik untuk mengunggah konten gambar statis dan memutarnya secara langsung melalui koneksi USB, LAN, atau Wi-Fi.
Layar yang kompatibel dengan PPDS Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh serta mengganti konten di mana pun dan kapan pun Anda berada dengan aman. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan, tampilan pemantauan dan kontrol, pembaruan firmware, pengelolaan daftar putar, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga serta ramah lingkungan.
Cocok untuk lingkungan tanpa akses ke sumber listrik. Philips Tableaux dapat ditempatkan dan dipindahkan, menampilkan konten gambar statis penuh warna layaknya poster kertas dengan daya minimum hanya saat memuat konten baru.
Teknologi mutakhir untuk masa depan Anda yang berkelanjutan—pengganti poster kertas yang ramah energi dan lingkungan.
Gambar/Tampilan
Komunikasi
Konektivitas
Mudah
Daya
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Pemutar Internal
Aksesori
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