Penuhi imajinasi. Buat layar tak terbatas. Dengan Layar Dinding LED Profesional L-Line, kemungkinannya tak terbatas. Desainnya yang bebas bezel, sudut tonton lebar, dan kecerahan memukau memastikan gambar selalu ditampilkan sempurna. Pada ukuran apapun.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Penutup kabel bawaan. Pengelolaan kabel yang mudah
Layar LED Profesional Philips Anda dilengkapi dengan penutup kabel bawaan untuk memastikan kabel daya dan data selalu rapi. Kabinet layar juga bisa menggunakan koneksi daisy chain untuk daya dan data. Lebih sedikit kabel yang berantakan, mempercepat pemasangan.
Buat dinding video tanpa bezel dengan bentuk atau ukuran apa pun
Cukup sambungkan beberapa kabinet layar LED untuk membuat resolusi yang diinginkan, baik 4K, 8K, atau bahkan lebih tinggi. Dibandingkan dengan layar LCD, layar LED memberi kecepatan refresh yang lebih tinggi untuk gambar yang lebih halus. Apa pun aplikasinya, kualitas gambar akan selalu sebening kristal.
Modul LED akses depan. Pemeliharaan dan servis jadi mudah
Elektronik internal mudah diakses untuk kebutuhan pemeliharaan atau servis. Masing-masing dari delapan modul LED dalam kabinet dapat dilepas menggunakan alat JIG magnetik khusus, yang mengeluarkan modul dari bagian depan.
Layar LED. Kualitas gambar menakjubkan. Kesempurnaan yang seragam
Buat dinding video tanpa bezel dalam bentuk, ukuran, atau resolusi apa saja. Desain kabinet Philips Professional LED yang modular mampu beradaptasi dengan segala ruangan. Buat instalasi yang besar dan imersif, atau rakit pola menarik. Buat dinding video yang bergerak mengalir di sepanjang pintu dan area masuk lainnya.
Spesifikasi Teknis
Gambar/Tampilan
Rasio Aspek
16:9
Keseragaman Kecerahan
>=97%
Kecerahan setelah kalibrasi
650 nit
Kecerahan sebelum kalibrasi
750 nit
Kalibrasi (kecerahan/warna)
Didukung
Rentang penyesuaian suhu warna
4000~9500 K (menurut perangkat lunak)
Suhu warna default
6500±500 K
Rasio kontras (standar)
>=3000:1
Sudut pandang (horizontal)
160
derajat
Sudut pandang (vertikal)
160
derajat
Penyempurnaan gambar
Penyempurnaan kontras dinamis
Tampilan gamut wide color
Penempatan
Lanskap
Frekuensi Frame (Hz)
50 & 60
Refresh rate (Hz)
1920~3840
Penggunaan
24 jam, Dalam ruangan
Mudah
Mudah dipasang
Mekanisme pengunci untuk kabinet
Pin penyangga
Ringan
Loop through daya
Untuk lingkungan 230 V: 8 kabinet atau kurang, untuk lingkungan 110 V: 4 kabinet atau kurang