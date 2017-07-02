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  • Tanpa batas Tanpa batas Tanpa batas

    Signage Solutions Layar LED

    27BDL9015L/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Tanpa batas

    Penuhi imajinasi. Buat layar tak terbatas. Dengan Layar Dinding LED Profesional L-Line, kemungkinannya tak terbatas. Desainnya yang bebas bezel, sudut tonton lebar, dan kecerahan memukau memastikan gambar selalu ditampilkan sempurna. Pada ukuran apapun.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Signage Solutions Layar LED

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    See all Seri L-Line

    Tanpa batas

    Layar dinding LED tanpa bezel.

    • 27"
    • LED Direct View

    Penutup kabel bawaan. Pengelolaan kabel yang mudah

    Layar LED Profesional Philips Anda dilengkapi dengan penutup kabel bawaan untuk memastikan kabel daya dan data selalu rapi. Kabinet layar juga bisa menggunakan koneksi daisy chain untuk daya dan data. Lebih sedikit kabel yang berantakan, mempercepat pemasangan.

    Buat dinding video tanpa bezel dengan bentuk atau ukuran apa pun

    Cukup sambungkan beberapa kabinet layar LED untuk membuat resolusi yang diinginkan, baik 4K, 8K, atau bahkan lebih tinggi. Dibandingkan dengan layar LCD, layar LED memberi kecepatan refresh yang lebih tinggi untuk gambar yang lebih halus. Apa pun aplikasinya, kualitas gambar akan selalu sebening kristal.

    Modul LED akses depan. Pemeliharaan dan servis jadi mudah

    Elektronik internal mudah diakses untuk kebutuhan pemeliharaan atau servis. Masing-masing dari delapan modul LED dalam kabinet dapat dilepas menggunakan alat JIG magnetik khusus, yang mengeluarkan modul dari bagian depan.

    Layar LED. Kualitas gambar menakjubkan. Kesempurnaan yang seragam

    Buat dinding video tanpa bezel dalam bentuk, ukuran, atau resolusi apa saja. Desain kabinet Philips Professional LED yang modular mampu beradaptasi dengan segala ruangan. Buat instalasi yang besar dan imersif, atau rakit pola menarik. Buat dinding video yang bergerak mengalir di sepanjang pintu dan area masuk lainnya.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Rasio Aspek
      16:9
      Keseragaman Kecerahan
      >=97%
      Kecerahan setelah kalibrasi
      650 nit
      Kecerahan sebelum kalibrasi
      750 nit
      Kalibrasi (kecerahan/warna)
      Didukung
      Rentang penyesuaian suhu warna
      4000~9500 K (menurut perangkat lunak)
      Suhu warna default
      6500±500 K
      Rasio kontras (standar)
      >=3000:1
      Sudut pandang (horizontal)
      160  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      160  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Tampilan gamut wide color
      Penempatan
      Lanskap
      Frekuensi Frame (Hz)
      50 & 60
      Refresh rate (Hz)
      1920~3840
      Penggunaan
      24 jam, Dalam ruangan

    • Mudah

      Mudah dipasang
      • Mekanisme pengunci untuk kabinet
      • Pin penyangga
      • Ringan
      Loop through daya
      Untuk lingkungan 230 V: 8 kabinet atau kurang, untuk lingkungan 110 V: 4 kabinet atau kurang
      Loop through kontrol sinyal
      RJ45

    • Daya

      Konsumsi (Khas)
      <=53  W
      Konsumsi daya maksimal (W)
      <=160  W
      Nilai BTU m2
      2.624 BTU/m2
      Tegangan Input
      AC100~240V (50 & 60Hz)

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      -20~45  °C
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20~50  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      10~80%
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      10~85%

    • Kabinet

      Area kabinet (m2)
      0,2079
      Piksel kabinet (Dot)
      82.944
      Resolusi kabinet (L x T)
      384×216
      Ukuran kabinet (mm)
      608x342x55
      Konektor data
      RJ45
      Konektor daya
      In/Out (C14/C13)
      Kuantitas receiving card
      2 potong
      Spesifikasi receiving card
      A5S plus
      Merek receiving card
      Novastar
      Berat (kg)
      8 (+/-0,4 kg)
      Diagonal kabinet (inci)
      27,5
      Konstruksi kabinet
      Aluminium Die-Cast

    • Modul

      Tipe LED
      SMD 1010 Copper wire
      Konstitusi piksel
      1R1G1B
      Masa pakai LED (Jam)
      100.000
      Resolusi modul (piksel LxT)
      96x108
      Ukuran Modul (LxPxT dalam mm)
      152x171x10
      Pitch piksel (mm)
      1,583

    • Aksesori

      Bagian sambungan umum
      4 butir
      Kabel LAN (RJ45, CAT-5)
      1 buah
      QSG
      1 buah
      Sekrup
      4 buah (M8*20) (Sekrup Heksagonal Dalam)
      Kabel loop through daya
      1 buah

    • Lain-lain

      Garansi
      2 tahun
      Persetujuan peraturan
      • RoHS
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • EN55032
      • EMC Kelas B
      • FCC SDOC, Bagian 15
      • EN55035

    Badge-D2C

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