Visual yang menonjol – bahkan di lingkungan umum.

Kalibrasi pabrik dan berlapis menjamin kecerahan dan akurasi warna yang seragam di semua modul. Hasilnya? Kualitas gambar yang konsisten yang mempertahankan integritas merek dan standar profesional dalam berbagai skala. Cocok untuk meningkatkan pendapatan melalui iklan. Kalibrasi skala abu-abu berlapis memastikan keseragaman warna gelap yang sempurna, akurasi warna yang luar biasa, dan detail yang sangat halus. Sementara itu, kalibrasi ulang otomatis menjaga visual tetap sempurna—cocok untuk instalasi LED premium.