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  • Panel LED Unite Seri 6000 Philips Panel LED Unite Seri 6000 Philips Panel LED Unite Seri 6000 Philips

    Signage Solutions Panel LED Unite 6000 Philips

    27HDL6400IR/00

    Panel LED Unite Seri 6000 Philips

    LED Unite 6000 Series Philips menyempurnakan kinerja LED profesional. Dirancang penuh ketelitian dan dipertimbangkan secara matang untuk memudahkan instalasi dengan berbagai fitur canggih dan kualitas visual yang menakjubkan. Cocok untuk lingkungan bisnis dengan dampak yang besar.

    Signage Solutions Panel LED Unite 6000 Philips

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    Panel LED Unite Seri 6000 Philips

    Kinerja unggulan. Integrasi tanpa gangguan.

    • 27”
    • LED Direct View

    Pitch piksel 0,9 mm yang halus untuk tampilan supertajam.

    Menghadirkan visual berkualitas istimewa dengan pitch piksel 0,7 mm superhalus. Warna-warni yang cerah, warna hitam yang pekat, dan kecerahan yang seragam menciptakan pengalaman visual yang imersif, cocok untuk lingkungan kerja dengan dampak yang besar. Katode umum yang dingin menawarkan stabilitas, keandalan, dan definisi yang lebih tinggi serta hemat energi sehingga lebih hemat biaya.

    Kinerja yang aman dari kegagalan berkat daya dan data ganda.

    Opsi LED Unite 6000 Series Philips 27HDL6500IR dengan 7HDL6578IM/00 dan 27HDL6400IR dengan 7HDL6493IM/00 menghadirkan redundansi daya dan data bawaan. Menyediakan operasi terus-menerus bahkan saat terjadi kegagalan komponen, solusi ini cocok untuk lingkungan berisiko tinggi, seperti ruang kontrol dan studio siaran, yang mengharuskan waktu pengoperasian tanpa henti.

    Cocok untuk ruang kontrol dan lingkungan dengan kebutuhan visual yang tinggi.

    Dengan refresh rate hingga 7.680 Hz, panel LED Unite 6000 Series Philips menghadirkan visual yang bebas kedipan dan mulus. Cocok untuk memutar konten yang bergerak cepat, live feed, dan aplikasi krusial yang membutuhkan transisi frame tanpa cela.

    Refresh rate tinggi menghasilkan gerakan yang bebas kedipan dan mulus

    Kecerahan hingga 1.000 nit memastikan gambar yang jernih dengan kontras yang tinggi bahkan di area-area dengan pencahayaan sekitar yang tinggi. Cocok untuk area-area yang yang terang, seperti lobi, mal dan pusat ritel, atau lingkungan siaran dengan dampak visual yang besar.

    Visual yang menonjol – bahkan di lingkungan umum.

    Kalibrasi pabrik dan berlapis menjamin kecerahan dan akurasi warna yang seragam di semua modul. Hasilnya? Kualitas gambar yang konsisten yang mempertahankan integritas merek dan standar profesional dalam berbagai skala. Cocok untuk meningkatkan pendapatan melalui iklan. Kalibrasi skala abu-abu berlapis memastikan keseragaman warna gelap yang sempurna, akurasi warna yang luar biasa, dan detail yang sangat halus. Sementara itu, kalibrasi ulang otomatis menjaga visual tetap sempurna—cocok untuk instalasi LED premium.

    Konsistensi di semua modul berkat kalibrasi berlapis.

    Kedalaman warna yang lebih tinggi meningkatkan gradien, menghilangkan color banding, dan membuat konten tampak lebih nyata. Skala abu-abu termutakhir menyuguhkan kualitas tekstur yang lebih tinggi pada gambar sekaligus mendukung waktu pemrosesan yang lebih cepat. Dapatkan kinerja maksimal untuk kesempurnaan membangun merek, presentasi yang luar biasa, dan tampilan yang imersif.

    Warna, gradien, dan skala abu-abu termutakhir.

    Kontrol kecerahan yang canggih, kalibrasi berlapis, dan fitur penyempurnaan kinerja pada LED Unite 6000 Series Philips yang mendukung fleksibilitas menyederhanakan integrasi dan pengoperasian, menyesuaikan dengan pencahayaan dan kebutuhan konten, serta menyuguhkan konten secara maksimal. Akses bagian depan memudahkan servis dan pemeliharaan, dengan masing-masing modul di kabinet yang dapat dilepas dengan mudah, dan akses langsung ke catu daya, papan hub, dan kabel.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Kecerahan (nit)
      1000  nit
      Keseragaman kecerahan
      ≧95%
      Kalibrasi (kecerahan/warna)
      Kecerahan
      Rentang penyesuaian suhu warna
      4000~9500 (dengan perangkat lunak)
      Suhu warna default
      6.500 K ± 500 K
      Rasio kontras
      5000:1
      Kedalaman bit(bit)
      ≥15
      Frekuensi Frame (Hz)
      50-60
      Refresh rate (Hz)
      7680 Hz
      Keseragaman warna
      ±0,012Cx,Cy
      Koordinat warna
      0,313, 0,325 (±0,012Cx,Cy)
      Sudut tampilan (°) H/V
      >160/160
      Kecepatan pemindaian
      40

    • Daya

      Tegangan Input
      AC100~240V (50 & 60Hz)
      BTU/M2
      1769
      Konsumsi Daya Maksimal Kabinet (W)
      105
      Konsumsi Daya Standar Kabinet (W)
      45
      Konsumsi daya/M2 (W)
      519
      Unit catu daya
      HWT-403V8-2S-SS

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      -20 - 45  °C
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 - 50  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      10–80% RH
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      10–85% RH
      Lingkungan penggunaan (dalam/luar ruangan)
      Dalam ruangan

    • Kabinet

      Area kabinet (m2)
      0,2025
      Resolusi kabinet (L x T)
      640 x 360 piksel
      Konektor data
      RJ45
      Konektor daya
      C13/C14
      Kuantitas receiving card
      2
      Merek receiving card
      Novastar
      Berat (kg)
      5,12 kg (±)
      Konstruksi kabinet
      Aluminium Die-Cast
      Ukuran kabinet (LxTxP dalam mm)
      600x337,5x33,15
      Ukuran kabinet (inci)
      27,1”
      Jenis receiving card
      A8s-Pro

    • Modul

      Tipe LED
      COB
      Konstitusi piksel
      1R1G1B_Flip Chip
      Pitch piksel (mm)
      0,9375
      Ukuran modul (LxT dalam mm)
      150x168,75x2,0 mm (toleransi: +0/-0,1)
      Jenis tiang LED
      Katode Umum
      Masa Pakai LED (Jam, kecerahan sedang)
      100,000
      Lapisan konformal (tahan UV)
      Tidak
      Kesejajaran modul LED dengan rangka belakang
      ≦0,25 mm
      Resolusi Modul (L×T dalam piksel)
      160 x 180
      Termasuk
      Layar hitam penghemat daya, Memori flash, Penghemat daya dinamis

    • Lain-lain

      Garansi
      2 tahun
      Persetujuan peraturan
      • FCC SDOC, Bagian 15, Kelas A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • CE
      • RoHS

    • Data Kemasan

      Ukuran kemasan (LxTxP dalam mm)
      800*475*186 mm
      Berat kotor
      8,649 kg (±430 g)
      Berat bersih
      5.05Kg(±250g)
      Berat Karton/Kertas
      3,099 kg (±155 g)
      Berat Plastik
      0,5 kg (±24 g)

    Badge-D2C

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