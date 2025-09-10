27HDL6400IR/00
Panel LED Unite Seri 6000 Philips
LED Unite 6000 Series Philips menyempurnakan kinerja LED profesional. Dirancang penuh ketelitian dan dipertimbangkan secara matang untuk memudahkan instalasi dengan berbagai fitur canggih dan kualitas visual yang menakjubkan. Cocok untuk lingkungan bisnis dengan dampak yang besar.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Menghadirkan visual berkualitas istimewa dengan pitch piksel 0,7 mm superhalus. Warna-warni yang cerah, warna hitam yang pekat, dan kecerahan yang seragam menciptakan pengalaman visual yang imersif, cocok untuk lingkungan kerja dengan dampak yang besar. Katode umum yang dingin menawarkan stabilitas, keandalan, dan definisi yang lebih tinggi serta hemat energi sehingga lebih hemat biaya.
Opsi LED Unite 6000 Series Philips 27HDL6500IR dengan 7HDL6578IM/00 dan 27HDL6400IR dengan 7HDL6493IM/00 menghadirkan redundansi daya dan data bawaan. Menyediakan operasi terus-menerus bahkan saat terjadi kegagalan komponen, solusi ini cocok untuk lingkungan berisiko tinggi, seperti ruang kontrol dan studio siaran, yang mengharuskan waktu pengoperasian tanpa henti.
Dengan refresh rate hingga 7.680 Hz, panel LED Unite 6000 Series Philips menghadirkan visual yang bebas kedipan dan mulus. Cocok untuk memutar konten yang bergerak cepat, live feed, dan aplikasi krusial yang membutuhkan transisi frame tanpa cela.
Kecerahan hingga 1.000 nit memastikan gambar yang jernih dengan kontras yang tinggi bahkan di area-area dengan pencahayaan sekitar yang tinggi. Cocok untuk area-area yang yang terang, seperti lobi, mal dan pusat ritel, atau lingkungan siaran dengan dampak visual yang besar.
Kalibrasi pabrik dan berlapis menjamin kecerahan dan akurasi warna yang seragam di semua modul. Hasilnya? Kualitas gambar yang konsisten yang mempertahankan integritas merek dan standar profesional dalam berbagai skala. Cocok untuk meningkatkan pendapatan melalui iklan. Kalibrasi skala abu-abu berlapis memastikan keseragaman warna gelap yang sempurna, akurasi warna yang luar biasa, dan detail yang sangat halus. Sementara itu, kalibrasi ulang otomatis menjaga visual tetap sempurna—cocok untuk instalasi LED premium.
Kedalaman warna yang lebih tinggi meningkatkan gradien, menghilangkan color banding, dan membuat konten tampak lebih nyata. Skala abu-abu termutakhir menyuguhkan kualitas tekstur yang lebih tinggi pada gambar sekaligus mendukung waktu pemrosesan yang lebih cepat. Dapatkan kinerja maksimal untuk kesempurnaan membangun merek, presentasi yang luar biasa, dan tampilan yang imersif.
Kontrol kecerahan yang canggih, kalibrasi berlapis, dan fitur penyempurnaan kinerja pada LED Unite 6000 Series Philips yang mendukung fleksibilitas menyederhanakan integrasi dan pengoperasian, menyesuaikan dengan pencahayaan dan kebutuhan konten, serta menyuguhkan konten secara maksimal. Akses bagian depan memudahkan servis dan pemeliharaan, dengan masing-masing modul di kabinet yang dapat dilepas dengan mudah, dan akses langsung ke catu daya, papan hub, dan kabel.
Gambar/Tampilan
Daya
Kondisi pengoperasian
Kabinet
Modul
Lain-lain
Data Kemasan
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