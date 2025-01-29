28HUL7039DP/00
Philips Urban LED Seri 7000
Menawarkan berbagai opsi pitch piksel yang mendetail, ragam produk ini menghasilkan kecerahan supertinggi untuk menayangkan iklan di terminal bus, arena, bandara, dan banyak lagi. Dilengkapi rangka kabinet aluminium cetak, dengan akses dari depan dan belakang untuk memudahkan pemeliharaan.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Desain shader mask yang disesuaikan untuk solusi NPP luar ruangan dan teknologi pendukungnya membuat Philips Urban LED seri 7000 mampu menawarkan rasio kontras dan refresh rate tinggi yang tak tertandingi, menghasilkan siaran yang lancar dengan warna yang lebih lembut, bayangan, dan saturasi yang lebih baik.
Philips Urban LED Seri 7000 dirancang mampu mendukung berbagai ukuran kabinet dan pitch piksel untuk menciptakan dimensi yang sempurna dan menyediakan banyak opsi penyambungan.
Desain shader mask yang disesuaikan untuk solusi NPP luar ruangan dan teknologi pendukungnya membuat Philips Urban LED seri 7000 mampu menawarkan rasio kontras dan refresh rate tinggi yang tak tertandingi, menghasilkan siaran yang lancar dengan warna yang lebih lembut, bayangan, dan saturasi yang lebih baik.
Maksimalkan tampilan dengan konten yang tajam, jernih, dan cerah di lokasi yang terang. Philips Urban LED Seri 7000 dengan kecerahan tinggi menghasilkan tampilan yang optimal bahkan di bawah sinar matahari langsung.
Kabinet aluminium cetak
Pemeliharaan semua modul dan komponen dapat dilakukan dari depan dan belakang. Modul dapat dibuka dari depan atau belakang. Komponen elektronik di dalamnya juga mudah diakses saat melakukan servis atau pemeliharaan. Setiap modul LED di dalam kabinet dapat dibuka menggunakan alat T-hex agar modul dapat dikeluarkan dari depan atau belakang.
Tahan debu, tahan air, dan tahan korosi. Telah teruji IP66 dan dipastikan memenuhi standar perlindungan terhadap masuknya benda asing tingkat 6.
Gambar/Tampilan
Daya
Kondisi pengoperasian
Kabinet
Modul
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