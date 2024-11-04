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  • Layar ePaper penuh warna 32” Layar ePaper penuh warna 32” Layar ePaper penuh warna 32”

    Signage Solutions Papan Informasi E-paper

    32BDL5150I/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Layar ePaper penuh warna 32”

    Sebagai pengganti ideal untuk poster berwarna ukuran A2 dan materi POS, Philips Tableaux 5150I menawarkan ukuran yang lebih besar untuk kategori layar ePaper. Tampilkan gambar statis dengan daya nol dalam 65.000 warna superjernih, serta konsumsi daya superrendah untuk mengelola layar dan memperbarui konten.

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    Signage Solutions Papan Informasi E-paper

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    Layar ePaper penuh warna 32”

    Layar lebih lega, bumi lebih terjaga

    • 32"
    • Android

    Prosesor Android SoC

    Layar profesional Philips yang didukung Android sangatlah fleksibel dan aman. Dioptimalkan untuk aplikasi asli Android serta instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung dan mudah di layar. Semuanya dikontrol melalui koneksi internet.

    Kompatibel dengan PPDS Wave untuk pengelolaan jarak jauh

    Layar yang kompatibel dengan PPDS Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh serta mengganti konten di mana pun dan kapan pun Anda berada dengan aman. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan, tampilan pemantauan dan kontrol, pembaruan firmware, pengelolaan daftar putar, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga serta ramah lingkungan.

    Tampilkan konten setiap saat tanpa listrik

    Menampilkan 65,000 warna, termasuk biru, untuk menampilkan pesan secara jelas dan tegas. Tidak memerlukan pemutar media eksternal berkat memori internal 16 GB. Sambungkan ke sumber listrik untuk mengunggah konten gambar statis dan memutarnya secara langsung melalui koneksi USB, LAN, atau Wi-Fi.

    Tetap terbaca di bawah sinar matahari

    Cocok untuk lingkungan tanpa akses ke sumber listrik. Philips Tableaux dapat ditempatkan dan dipindahkan, menampilkan konten gambar statis penuh warna layaknya poster kertas dengan daya minimum hanya saat memuat konten baru.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (inci)
      31.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      2560 x 1440
      Warna tampilan
      65k
      Sistem operasi
      Android 13

    • Komunikasi

      Ethernet
      10M/100M
      Wi-Fi/WLAN
      Modul Wi-Fi 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n + BT 5.1

    • Konektivitas

      Output audio
      Audio Left/Right (3.5mm jack)
      Koneksi lain
      • micro USB
      • USB

    • Mudah

      Penempatan
      • Landscape (24/7)
      • Portrait (24/7)
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      LAN (RJ45)
      Battery bay
      4 buah baterai 18.650 (>2.600 mAh) tidak termasuk

    • Daya

      Stopkontak
      Adaptor 20 V/2,25 A, PoE++, IEEE 802.3bt (Tipe 3)

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      718,7  milimeter
      Berat produk
      3,5  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      426,9  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      37,5  milimeter
      Pemasangan di dinding
      Dudukan VESA 100x100 mm, 200x200 mm
      Lebar bezel
      18,6/18,6/12,2/12,2 mm

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0~ 50  °C
      Kelembapan relatif
      20~80%  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Pemutar Internal

      CPU
      Rockchip RK3566
      Memori
      2GB DDR4
      Penyimpanan
      16GB EMMC

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • AC power adapter
      • Quick start guide (x1)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • English
      • Simplified Chinese
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • CB
      • UL
      • FCC

    Badge-D2C

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