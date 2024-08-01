37BDL3050S/00
Tampilan lega
Layar lebih lebar, peluang lebih besar, berkat layar S-Line Philips. Dengan rasio layar 32:9 dan resolusi 1920x540, tingkat kecerahan yang tinggi, serta kemampuan penyambungan yang fleksibel, layar tampilan grafis digital superlebar ini mampu menampilkan lebih banyak konten dalam ruang yang ringkas.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.
Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Android 8 yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.
Karena bisnis tidak pernah tidur, layar grafis kami dirancang untuk penggunaan 24/7 guna mendapatkan akurasi tertinggi dan pada lingkungan klinis. Memanfaatkan komponen superior untuk memastikan tingkat kualitas yang lebih tinggi, Anda dapat mengandalkan jajaran model ini untuk pengoperasian penuh sepanjang waktu.
Ciptakan kesan yang kuat di area-area yang terang atau semi-terbuka. Layar 700 cd/m2 dengan kecerahan supertinggi ini cocok untuk menarik perhatian di area luas dan ramai dengan pencahayaan sekitar yang terang.
Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.
Hubungkan beberapa layar dengan daisy chain HDMI. Cukup hubungkan port HDMI Out di satu layar ke port HDMI In di layar lain dan nikmati pengalaman visual yang istimewa.
Hubungkan dua layar profesional Philips atau lebih untuk menciptakan pengaturan ubin hanya dengan satu perangkat eksternal. Dari satu perangkat ini, Anda dapat menayangkan konten ke banyak layar yang saling terhubung.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Pemutar Internal
Aksesori
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