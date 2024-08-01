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    Signage Solutions Layar S-Line

    37BDL3050S/00

    Tampilan lega

    Layar lebih lebar, peluang lebih besar, berkat layar S-Line Philips. Dengan rasio layar 32:9 dan resolusi 1920x540, tingkat kecerahan yang tinggi, serta kemampuan penyambungan yang fleksibel, layar tampilan grafis digital superlebar ini mampu menampilkan lebih banyak konten dalam ruang yang ringkas.

    Signage Solutions Layar S-Line

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    Tampilan lega

    Layar tampilan grafis digital superlebar

    • 37"
    • Resolusi 1920x540
    • 700cd/m²
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

    Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Android 8 yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

    Dirancang untuk pengoperasian 24/7 guna mendapatkan akurasi tertinggi

    Karena bisnis tidak pernah tidur, layar grafis kami dirancang untuk penggunaan 24/7 guna mendapatkan akurasi tertinggi dan pada lingkungan klinis. Memanfaatkan komponen superior untuk memastikan tingkat kualitas yang lebih tinggi, Anda dapat mengandalkan jajaran model ini untuk pengoperasian penuh sepanjang waktu.

    Kecerahan tinggi untuk gambar lebih jernih

    Ciptakan kesan yang kuat di area-area yang terang atau semi-terbuka. Layar 700 cd/m2 dengan kecerahan supertinggi ini cocok untuk menarik perhatian di area luas dan ramai dengan pencahayaan sekitar yang terang.

    Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah

    Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

    Daisy chain praktis dan andal untuk pengaturan beberapa layar

    Hubungkan beberapa layar dengan daisy chain HDMI. Cukup hubungkan port HDMI Out di satu layar ke port HDMI In di layar lain dan nikmati pengalaman visual yang istimewa.

    Mode ubin. Ciptakan pengaturan ubin sesuai keinginan Anda

    Hubungkan dua layar profesional Philips atau lebih untuk menciptakan pengaturan ubin hanya dengan satu perangkat eksternal. Dari satu perangkat ini, Anda dapat menayangkan konten ke banyak layar yang saling terhubung.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (inci)
      37  inci
      Rasio Aspek
      32:9
      Resolusi panel
      1920 x 540
      Pitch piksel
      0,47 x 0,47 mm
      Resolusi optimal
      1.920 x 540 @ 60 Hz
      Kecerahan
      700  cd/m²
      Warna tampilan
      Hitam Standar
      Rasio kontras (standar)
      4000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • De-interlacer
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Smart Picture
      • Penyesuaian Suhu Warna
      • Penyempurnaan warna
      • Reduksi Noise
      Teknologi panel
      AG
      Sistem operasi
      Android 8.0
      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • HDMI 2.0 (x1)
      • USB 2.0 (x1)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Keluaran video
      HDMI 2.0 (x1)
      Kontrol eksternal
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Sinyal loop through
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      LAN (RJ45)

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      70  W
      Konsumsi (Maks.)
      85 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60,67,75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      Format video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      928,5  milimeter
      Berat produk
      7,76  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      282,3  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      48,7  milimeter
      Pemasangan di dinding
      400 mm x 200 mm, M6
      Lebar bezel
      12,4 mm (Atas/Bawah); 10,5 mm (Kanan/Kiri)

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20-80 % RH (Tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5–95 % RH (Tanpa kondensasi)

    • Pemutar Internal

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memori
      2GB DDR3
      Penyimpanan
      8GB eMMC

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Tutup Sakelar AC
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Logo Philips (x1)
      • Panduan mulai cepat (x1)
      • Remote control & baterai AAA
      • Kabel daisy chain RS232
      • Kabel daya AC
      • Kabel RS232
      • Kabel HDMI
      • Baut dudukan dinding x2

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Belanda
      • Denmark
      • Indonesia
      • Prancis
      • Finlandia
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Norwegia
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Spanyol
      • Swedia
      • Mandarin Sederhana
      • Turki
      • Cina Tradisional
      • Ceko
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas A
      • CB

    Badge-D2C

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