Item lain dalam kotak
- Kabel Daya AC
- Kabel RS232
- Remote Control
- Baterai untuk remote control
- Panduan cepat
43BDL3550Q/75
Tarik perhatian
Sebarkan informasi dan pikat penonton dengan Layar Philips Q-Line Professional Ultra HD. Solusi yang andal ini dapat langsung digunakan dengan segera tanpa perangkat keras tambahan.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.
Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.
Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.
Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.
Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Android 8 yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.
Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terintegrasi. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret, dengan resolusi fullHD. Konten streaming juga bisa ditampilkan dalam jendela PIP (picture-in-picture). Cukup sambungkan layar ke Internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar yang Anda buat
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Pemutar Internal
Aksesori
Lain-lain
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