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  • Pintar dan modular untuk masa pakai yang lebih lama Pintar dan modular untuk masa pakai yang lebih lama Pintar dan modular untuk masa pakai yang lebih lama

    Signage Solutions Layar D-Line

    43BDL4650D/96

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pintar dan modular untuk masa pakai yang lebih lama

    Philips D-Line dirancang untuk menarik perhatian audiens dan membuat pelanggan terkesan. Didukung Android 11 untuk kemudahan integrasi perangkat lunak, layar serbaguna ini cocok untuk segala skenario kebutuhan.

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    Signage Solutions Layar D-Line

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    See all Seri D-Line

    Pintar dan modular untuk masa pakai yang lebih lama

    didukung Android

    • 43"
    • Didukung Android
    • 500cd/m²
    Simpan dan putar konten dengan memori internal

    Simpan dan putar konten dengan memori internal

    Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.

    Layar panel tampilan lebar ADS

    Lihat konten dari segala sudut berkat teknologi tampilan lebar ADS. Dengan Advanced Super Dimension Switch, pemrosesan gambar di layar makin cepat sehingga transisi konten makin mulus. Gambar yang dihasilkan luar biasa akurat. Warna yang ditampilkan pun mengagumkan dengan sudut tampilan 180 derajat.

    Modul opsional 4G/LTE untuk koneksi yang andal

    Pilih modul 4G/LTE opsional kami untuk mendapatkan bandwidth yang lebih stabil dan kecepatan pengunduhan yang lebih baik. Tersedia koneksi cadangan yang dapat diandalkan saat bekerja 24/4 atau saat koneksi jaringan lokal tidak tersedia.

    FailOver. Agar layar Anda tidak pernah kosong

    Sebagai teknologi revolusioner untuk aplikasi komersial berkebutuhan tinggi, FailOver secara otomatis memutar konten cadangan di layar jika terjadi kegagalan pemutar media. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, lalu nikmati perlindungan konten secara instan.

    Modularitas - masa pakai produk yang lebih panjang

    Perpanjang masa pakai layar Anda dengan pendekatan modular kami. Memungkinkan masa pakai produk yang lebih lama dengan komponen yang mudah dilepas dan diganti, serta fokus pada keberlanjutan dengan mengurangi limbah WEEE.

    Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

    Didukung Android 11 dan dilengkapi dengan Wi-Fi terintegrasi, Philips D-Line memberikan pengalaman tampilan terbaik, paling aman, dan terhubung. Dioptimalkan untuk aplikasi bawaan Android, serta memungkinkan instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung di layar sehingga pemutar media eksternal tidak diperlukan.

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan browser berbasis Chromium dan HTML5 terpadu. Rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda, dalam mode lanskap atau potret, dengan resolusi 4K UHD. Cukup sambungkan ke internet melalui Wi-Fi atau dengan kabel RJ45.

    Kontrol revolusioner dengan platform Wave

    Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips D-Line Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      108.0  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      42.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,2451 x 0,2451 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Kecerahan
      500  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Progressive scan
      Teknologi panel
      ADS
      Sistem operasi
      Android 11
      Kabut Embun
      25%

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • DVI-I (x 1)
      • DisplayPort 1.4 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      • VGA (melalui DVI)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      • Konektor antena 4G/LTE
      • Mikro USB (x1) (OTG)
      • USB 2.0 (x1)
      Keluaran video
      DisplayPort 1.4 (x1)
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      Wi-Fi
      Wi-Fi 6 + Bluetooth 5,2 (modul slide-in)

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 10 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • Slot mPCIe 4G eksternal
      • RJ45
      • Wi-Fi
      Protokol Wi-Fi
      a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      TBD  W
      Konsumsi (Maks.)
      TBD
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      • 640 x 480, 60Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      Format video
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      973,0  milimeter
      Berat produk
      10,71  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      561,2  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      63,5  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      38,31  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      22.09  inci
      Pemasangan di dinding
      200 (H) x 200(V) mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      2.50  inci
      Lebar bezel
      13,9 mm (Bezel rata)
      Berat produk (lb)
      23,61  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20-80 % RH (Tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5–95 % RH (Tanpa kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • WEBM
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Pemutar Internal

      CPU
      2x A72 + 4x A53
      GPU
      ARM Mali-T860 MP4
      Memori
      4GB RAM
      Penyimpanan
      32GB eMMc

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • kabel daisy-chain RS232
      • Logo Philips (x1)
      • Tutup Sakelar AC
      • Tutup USB (x1)
      • Sekrup
      • Kabel daya AC
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Panduan cepat
      • Remote control & baterai AAA
      • Kabel RS232
      • Modul Wi-Fi
      • Penjepit Kawat (x3)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Spanyol
      • Polandia
      • Turki
      • Rusia
      • Italia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Arab
      • Jepang
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • EMF
      • FCC, Kelas A
      • EnergyStar 8.0
      • UL

    Badge-D2C

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