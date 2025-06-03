Dengan casing logam yang kuat, lapisan konformal, perlindungan IP5X

Siap digunakan di lingkungan dengan kebutuhan yang kompleks, layar profesional yang luar biasa ini dibuat dengan casing logam, dilindungi lapisan konformal, dan dilengkapi perlindungan terhadap masuknya benda asing IP5X. Desainnya kuat sehingga dapat digunakan di berbagai area, termasuk tempat usaha makanan dan minuman yang sibuk, pusat transportasi yang ramai, dan banyak lagi.