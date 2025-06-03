43BDL6017P/00
Philips Signage 6000 Series
Percayakan kemampuan Philips Signage 6000 Series yang tangguh dan dapat beroperasi 24/7 di lingkungan dengan kebutuhan yang kompleks. Dengan peningkatan kecerahan hingga 800 nit dan opsi penambahan manajemen jarak jauh Philips Wave, produk ini cocok digunakan di dapur, pusat transportasi, dan lainnya.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pasang dalam orientasi potret atau lanskap, dengan varian ukuran 43”, 50”, 55”, dan 65” yang cocok untuk berbagai skenario.
Siap digunakan di lingkungan dengan kebutuhan yang kompleks, layar profesional yang luar biasa ini dibuat dengan casing logam, dilindungi lapisan konformal, dan dilengkapi perlindungan terhadap masuknya benda asing IP5X. Desainnya kuat sehingga dapat digunakan di berbagai area, termasuk tempat usaha makanan dan minuman yang sibuk, pusat transportasi yang ramai, dan banyak lagi.
Dengan kecerahan 800 cd/m2 untuk visibilitas yang lebih baik dalam kondisi pencahayaan sekitar yang terang, Philips Signage 6000 Series dirancang untuk digunakan 24/7. Fitur tersebut menjadikan produk ini pilihan yang tepat untuk digunakan di pusat perjalanan dan transportasi, pusat ritel, tempat usaha makanan dan minuman, dan banyak lagi.
Melalui chipset khusus kami, kontrol elemen di layar Anda dari jarak jauh dengan Philips Wave yang dirancang agar dapat menghemat waktu, energi, dan biaya. Versi khusus Wave ini memungkinkan Anda mengakses, mengelola, dan membatasi pengaturan layar dengan aman untuk mengontrol volume, kecerahan, waktu siaga, dan daya, tanpa memerlukan SoC Android.
Dengan opsi penambahan pemutar OPS Android CRD52, dapatkan manfaat dari RAM 8 GB dan penyimpanan 64 GB, Android 14, output UHD pada DisplayPort, RJ45, USB3, dan Micro USB. Tambahkan aplikasi dan solusi pilihan, manajemen tampilan jarak jauh Philips Wave, dan banyak lagi.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Aksesori
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