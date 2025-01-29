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  • Philips Urban LED Seri 7000 Philips Urban LED Seri 7000 Philips Urban LED Seri 7000

    Signage Solutions Layar LED

    44HUL7029DP/00

    Philips Urban LED Seri 7000

    Menawarkan berbagai opsi pitch piksel yang mendetail, ragam produk ini menghasilkan kecerahan supertinggi untuk menayangkan iklan di terminal bus, arena, bandara, dan banyak lagi. Dilengkapi rangka kabinet aluminium cetak, dengan akses dari depan dan belakang untuk memudahkan pemeliharaan.

    Signage Solutions Layar LED

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    Philips Urban LED Seri 7000

    Fleksibilitas terbaik di ruang publik

    • 44"
    • LED Direct View

    Instalasi permanen luar ruangan dengan pitch piksel mendetail

    Desain shader mask yang disesuaikan untuk solusi NPP luar ruangan dan teknologi pendukungnya membuat Philips Urban LED seri 7000 mampu menawarkan rasio kontras dan refresh rate tinggi yang tak tertandingi, menghasilkan siaran yang lancar dengan warna yang lebih lembut, bayangan, dan saturasi yang lebih baik.

    Berbagai ukuran kabinet yang disesuaikan dengan kebutuhan ruang

    Philips Urban LED Seri 7000 dirancang mampu mendukung berbagai ukuran kabinet dan pitch piksel untuk menciptakan dimensi yang sempurna dan menyediakan banyak opsi penyambungan.

    Opsi pitch piksel sempit (mm): 2,9, 3,9, atau 4,8

    Desain shader mask yang disesuaikan untuk solusi NPP luar ruangan dan teknologi pendukungnya membuat Philips Urban LED seri 7000 mampu menawarkan rasio kontras dan refresh rate tinggi yang tak tertandingi, menghasilkan siaran yang lancar dengan warna yang lebih lembut, bayangan, dan saturasi yang lebih baik.

    Tingkat kecerahan tinggi untuk visibilitas optimal

    Maksimalkan tampilan dengan konten yang tajam, jernih, dan cerah di lokasi yang terang. Philips Urban LED Seri 7000 dengan kecerahan tinggi menghasilkan tampilan yang optimal bahkan di bawah sinar matahari langsung.

    Kabinet aluminium cetak

    Kabinet aluminium cetak

    Akses dari depan dan belakang untuk servis dan pemeliharaan yang lebih mudah

    Pemeliharaan semua modul dan komponen dapat dilakukan dari depan dan belakang. Modul dapat dibuka dari depan atau belakang. Komponen elektronik di dalamnya juga mudah diakses saat melakukan servis atau pemeliharaan. Setiap modul LED di dalam kabinet dapat dibuka menggunakan alat T-hex agar modul dapat dikeluarkan dari depan atau belakang.

    Peringkat IP66 - tahan terhadap berbagai faktor lingkungan

    Tahan debu, tahan air, dan tahan korosi. Telah teruji IP66 dan dipastikan memenuhi standar perlindungan terhadap masuknya benda asing tingkat 6.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Kecerahan setelah kalibrasi
      3500
      Kecerahan sebelum kalibrasi
      4.000
      Kalibrasi (kecerahan/warna)
      Warna dan Kecerahan
      Rentang penyesuaian suhu warna
      3000~10000
      Suhu warna default
      8000
      Rasio kontras
      5000:1
      Kedalaman bit(bit)
      14
      Frekuensi Frame (Hz)
      50 & 60
      Refresh rate (Hz)
      3.840 Hz (dengan laporan dan sertifikat CE)
      Sudut tampilan (°) H/V
      160/90

    • Daya

      Tegangan Input
      AC100~240V (50 & 60Hz)
      BTU/M2 (BC)
      1977,80
      BTU/M2 (AC)
      1636,80
      Konsumsi Daya Standar Kabinet (W) (AC)
      96
      Konsumsi daya/M2 (W) (BC)
      580
      Konsumsi daya/M2 (W) (AC)
      480

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      -30~50  °C
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -40~60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      10%–90%
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      10%–90%
      Lingkungan penggunaan (dalam/luar ruangan)
      luar ruangan
      Peringkat IP (depan/belakang)
      IP66/65

    • Kabinet

      Area kabinet (m2)
      0,5
      Piksel kabinet (Dot)
      56448
      Resolusi kabinet (L x T)
      168x336 piksel
      Konektor data
      Seetronic
      Konektor daya
      Seetronic
      Berat (kg)
      16,5±0,5 kg
      Diagonal kabinet (inci)
      44"
      Konstruksi kabinet
      Profil Aluminium
      Ukuran kabinet (LxTxP dalam mm)
      500x1000x80,4
      Sistem Kontrol
      Novastar

    • Modul

      Tipe LED
      SMD
      Konstitusi piksel
      1R1G1B
      Resolusi modul (piksel LxT)
      84x84
      Pitch piksel (mm)
      2,9
      Ukuran modul (LxT dalam mm)
      250x250
      Berat (kg)
      1±0,1 kg
      Ukuran LED
      SMD1515
      Masa Pakai LED (Jam, kecerahan sedang)
      100,000

    • Lain-lain

      Garansi
      24 bulan
      Persetujuan peraturan
      • CB
      • CE
      • ETL
      • FCC
      Sertifikasi
      • TUV
      • ITS

    Badge-D2C

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