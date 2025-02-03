50BDL4650D/96
Pintar dan modular untuk masa pakai yang lebih lama
Philips D-Line dirancang untuk menarik perhatian audiens dan membuat pelanggan terkesan. Didukung Android 11 untuk kemudahan integrasi perangkat lunak, layar serbaguna ini cocok untuk segala skenario kebutuhan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.
Pilih modul 4G/LTE opsional kami untuk mendapatkan bandwidth yang lebih stabil dan kecepatan pengunduhan yang lebih baik. Tersedia koneksi cadangan yang dapat diandalkan saat bekerja 24/4 atau saat koneksi jaringan lokal tidak tersedia.
Sebagai teknologi revolusioner untuk aplikasi komersial berkebutuhan tinggi, FailOver secara otomatis memutar konten cadangan di layar jika terjadi kegagalan pemutar media. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, lalu nikmati perlindungan konten secara instan.
Perpanjang masa pakai layar Anda dengan pendekatan modular kami. Memungkinkan masa pakai produk yang lebih lama dengan komponen yang mudah dilepas dan diganti, serta fokus pada keberlanjutan dengan mengurangi limbah WEEE.
Didukung Android 11 dan dilengkapi dengan Wi-Fi terintegrasi, Philips D-Line memberikan pengalaman tampilan terbaik, paling aman, dan terhubung. Dioptimalkan untuk aplikasi bawaan Android, serta memungkinkan instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung di layar sehingga pemutar media eksternal tidak diperlukan.
Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan browser berbasis Chromium dan HTML5 terpadu. Rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda, dalam mode lanskap atau potret, dengan resolusi 4K UHD. Cukup sambungkan ke internet melalui Wi-Fi atau dengan kabel RJ45.
Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips D-Line Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Pemutar Internal
Aksesori
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