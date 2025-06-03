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  • Philips Signage 6000 Series Philips Signage 6000 Series Philips Signage 6000 Series

    Signage Solutions Signage 6000 Series

    50BDL6017P/00

    Philips Signage 6000 Series

    Percayakan kemampuan Philips Signage 6000 Series yang tangguh dan dapat beroperasi 24/7 di lingkungan dengan kebutuhan yang kompleks. Dengan peningkatan kecerahan hingga 800 nit dan opsi penambahan manajemen jarak jauh Philips Wave, produk ini cocok digunakan di dapur, pusat transportasi, dan lainnya.

    Signage Solutions Signage 6000 Series

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    Philips Signage 6000 Series

    Kinerja luar biasa untuk kebutuhan yang lebih kompleks

    • 50"
    • 24/7
    • 800 cd/m²

    Dengan opsi penambahan manajemen perangkat jarak jauh Philips Wave

    Pasang dalam orientasi potret atau lanskap, dengan varian ukuran 43”, 50”, 55”, dan 65” yang cocok untuk berbagai skenario.

    Dengan casing logam yang kuat, lapisan konformal, perlindungan IP5X

    Siap digunakan di lingkungan dengan kebutuhan yang kompleks, layar profesional yang luar biasa ini dibuat dengan casing logam, dilindungi lapisan konformal, dan dilengkapi perlindungan terhadap masuknya benda asing IP5X. Desainnya kuat sehingga dapat digunakan di berbagai area, termasuk tempat usaha makanan dan minuman yang sibuk, pusat transportasi yang ramai, dan banyak lagi.

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    Dengan kecerahan 800 cd/m2 untuk visibilitas yang lebih baik dalam kondisi pencahayaan sekitar yang terang, Philips Signage 6000 Series dirancang untuk digunakan 24/7. Fitur tersebut menjadikan produk ini pilihan yang tepat untuk digunakan di pusat perjalanan dan transportasi, pusat ritel, tempat usaha makanan dan minuman, dan banyak lagi.

    800 cd/m2 – visibilitas yang lebih baik dalam kondisi pencahayaan sekitar yang terang

    Melalui chipset khusus kami, kontrol elemen di layar Anda dari jarak jauh dengan Philips Wave yang dirancang agar dapat menghemat waktu, energi, dan biaya. Versi khusus Wave ini memungkinkan Anda mengakses, mengelola, dan membatasi pengaturan layar dengan aman untuk mengontrol volume, kecerahan, waktu siaga, dan daya, tanpa memerlukan SoC Android.

    Menghadirkan layar terkoneksi yang lebih baik dengan Android 14

    Dengan opsi penambahan pemutar OPS Android CRD52, dapatkan manfaat dari RAM 8 GB dan penyimpanan 64 GB, Android 14, output UHD pada DisplayPort, RJ45, USB3, dan Micro USB. Tambahkan aplikasi dan solusi pilihan, manajemen tampilan jarak jauh Philips Wave, dan banyak lagi.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      125.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      49.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,2854 x 0,2854 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Kecerahan
      800  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 miliar
      Rasio kontras (standar)
      4000:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Teknologi panel
      VA
      Kabut Embun
      25%

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      • USB 2.0 (x2)
      • OPS
      • Sensor suhu
      Keluaran video
      • Port Layar 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Kontrol eksternal
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • Sensor Cahaya Sekitar

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 15 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Sinyal loop through
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      • Gagang Pengangkat
      • Lapisan Konformal
      • Kit Penyejajar Tepi
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10 W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      104  W
      Konsumsi (Maks.)
      171 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      Format video
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1128,4  milimeter
      Berat produk
      17,45  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      649  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      76,80 mm (pada pegangan), 64,0 (pada braket dinding)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      44,43  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      25.55  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3.02 inch (at handle), 2.52 (at wall mount)  inci
      Lebar bezel
      14,90 mm (Bezel rata)
      Berat produk (lb)
      38,47  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0–5.000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)
      Perlindungan terhadap masuknya benda asing
      IP5X

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • H.264
      • H.265
      • Motion JPEG
      • MPEG1/2
      • WMV3
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Tutup Sakelar AC
      • Logo Philips (x1)
      • Kabel daya (x3)
      • Panduan mulai cepat (x1)
      • Remote control & baterai AAA
      • Kabel RS232 (3 m) (x1)
      • Kabel daisy chain RS232 (x1)
      • Tutup USB (x1)
      • Kit Penyejajar Tepi (x2)
      Dudukan
      BM05922 (opsional)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Belanda
      • Denmark
      • Indonesia
      • Prancis
      • Finlandia
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Norwegia
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Spanyol
      • Swedia
      • Mandarin Sederhana
      • Turki
      • Cina Tradisional
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas A
      • CB
      • BSMI
      • EAC
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • ETL
      • EPA

    Badge-D2C

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