Pukau audiens dengan dinding video yang mengesankan. Dengan ultra narrow bezel 1,8 mm dan kualitas gambar mengagumkan, Anda akan mampu menciptakan pengalaman visual yang tak terlupakan
Produk ini berhak mendapatkan keringanan PPN
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pengalaman visual yang memukau dengan Bezel Ultra Tipis
Generasi berikutnya dari layar dinding video dirancang dengan bezel industri tertipis dan solusi penyelarasan canggih. Manfaatkan konten tampilan grafis Anda sepenuhnya dengan layar bezel ultra tipis, dan pastikan pesan Anda tidak hilang dikarenakan bezel yang tebal. Dengan bezel ultra tipis Anda dapat membuat konfigurasi dinding video yang mudah dari berbagai ukuran secara virtual.
Kit Kalibrasi Warna untuk memastikan keseragaman warna
Kit Kalibrasi Warna Lanjutan mengendalikan pencahayaan lampu latar, menstandarisasi gelombang gamma dan mengalibrasi skala abu-abu jaringan layar Anda. Baik Anda memiliki dinding video yang luar biasa, tata letak mosaik yang menarik, instalasi papan menu, atau ruang kontrol, tiap layar dapat disesuaikan ke tingkat warna yang sama. Dengan kit opsional ini Anda dapat memastikan performa warna konsisten di semua jaringan layar Anda.
Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver
Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.
SmartPower untuk menghemat energi
Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.
OPS Insert opsional untuk membuat solusi all-in-one
Ubah layar Anda menjadi solusi papan tampilan grafis digital all-in-one dan buat jaringan tampilan yang tersambung, cerdas, dan aman. Open Pluggable Specification (OPS) adalah slot standar industri yang dapat menambahkan pemutar media berstandar OPS. Solusi bebas kabel ini memberi Anda kemampuan untuk menginstal, menggunakan, atau memelihara perangkat keras kapan pun dibutuhkan.
Dirancang untuk pengoperasian 24/7
Karena bisnis tidak pernah tidur, layar grafis kami dirancang untuk penggunaan 24/7. Memanfaatkan komponen superior untuk memastikan tingkat kualitas yang lebih tinggi, Anda dapat mengandalkan jajaran model ini untuk pengoperasian penuh sepanjang waktu.
Mengelola pengaturan banyak layar dengan CMND & Control
Dengan CMND & Control, atur banyak tampilan dengan mudah di satu lokasi pusat. Dengan pemantauan tampilan real time, pengaturan dan pembaruan perangkat lunak dari lokasi jarak jauh, serta kemampuan mengatur dan mengonfigurasi banyak layar sekaligus, seperti tampilan dinding video atau papan menu, mengendalikan suite tampilan belum pernah semudah ini.
Teknologi Full HD LED untuk gambar yang memukau
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Teknologi layar lebar IPS untuk keakuratan gambar dan warna
Layar IPS Philips menggunakan teknologi canggih yang memberi Anda sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut - bahkan dalam mode potret. Layar IPS memberikan gambar sangat tajam dengan warna yang lebih jelas, khususnya cocok untuk dinding video profesional dan aplikasi papan menu yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.