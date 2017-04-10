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  • Hadirkan daya pikat baru Hadirkan daya pikat baru Hadirkan daya pikat baru

    Signage Solutions Layar Dinding Video

    55BDL1005X/75

    Hadirkan daya pikat baru

    Pukau audiens dengan dinding video yang mengesankan. Dengan ultra narrow bezel 1,8 mm dan kualitas gambar mengagumkan, Anda akan mampu menciptakan pengalaman visual yang tak terlupakan

    Signage Solutions Layar Dinding Video

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    Hadirkan daya pikat baru

    dengan Layar Ultra Narrow Bezel 1,8 mm

    • 55"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Full HD
    • 500cd/m²
    Pengalaman visual yang memukau dengan Bezel Ultra Tipis

    Pengalaman visual yang memukau dengan Bezel Ultra Tipis

    Generasi berikutnya dari layar dinding video dirancang dengan bezel industri tertipis dan solusi penyelarasan canggih. Manfaatkan konten tampilan grafis Anda sepenuhnya dengan layar bezel ultra tipis, dan pastikan pesan Anda tidak hilang dikarenakan bezel yang tebal. Dengan bezel ultra tipis Anda dapat membuat konfigurasi dinding video yang mudah dari berbagai ukuran secara virtual.

    Kit Kalibrasi Warna untuk memastikan keseragaman warna

    Kit Kalibrasi Warna untuk memastikan keseragaman warna

    Kit Kalibrasi Warna Lanjutan mengendalikan pencahayaan lampu latar, menstandarisasi gelombang gamma dan mengalibrasi skala abu-abu jaringan layar Anda. Baik Anda memiliki dinding video yang luar biasa, tata letak mosaik yang menarik, instalasi papan menu, atau ruang kontrol, tiap layar dapat disesuaikan ke tingkat warna yang sama. Dengan kit opsional ini Anda dapat memastikan performa warna konsisten di semua jaringan layar Anda.

    Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver

    Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver

    Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.

    SmartPower untuk menghemat energi

    SmartPower untuk menghemat energi

    Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

    OPS Insert opsional untuk membuat solusi all-in-one

    OPS Insert opsional untuk membuat solusi all-in-one

    Ubah layar Anda menjadi solusi papan tampilan grafis digital all-in-one dan buat jaringan tampilan yang tersambung, cerdas, dan aman. Open Pluggable Specification (OPS) adalah slot standar industri yang dapat menambahkan pemutar media berstandar OPS. Solusi bebas kabel ini memberi Anda kemampuan untuk menginstal, menggunakan, atau memelihara perangkat keras kapan pun dibutuhkan.

    Dirancang untuk pengoperasian 24/7

    Dirancang untuk pengoperasian 24/7

    Karena bisnis tidak pernah tidur, layar grafis kami dirancang untuk penggunaan 24/7. Memanfaatkan komponen superior untuk memastikan tingkat kualitas yang lebih tinggi, Anda dapat mengandalkan jajaran model ini untuk pengoperasian penuh sepanjang waktu.

    Mengelola pengaturan banyak layar dengan CMND & Control

    Mengelola pengaturan banyak layar dengan CMND & Control

    Dengan CMND & Control, atur banyak tampilan dengan mudah di satu lokasi pusat. Dengan pemantauan tampilan real time, pengaturan dan pembaruan perangkat lunak dari lokasi jarak jauh, serta kemampuan mengatur dan mengonfigurasi banyak layar sekaligus, seperti tampilan dinding video atau papan menu, mengendalikan suite tampilan belum pernah semudah ini.

    Teknologi Full HD LED untuk gambar yang memukau

    LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

    Teknologi layar lebar IPS untuk keakuratan gambar dan warna

    Layar IPS Philips menggunakan teknologi canggih yang memberi Anda sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut - bahkan dalam mode potret. Layar IPS memberikan gambar sangat tajam dengan warna yang lebih jelas, khususnya cocok untuk dinding video profesional dan aplikasi papan menu yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      138.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      54.6  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,63 x 0,63 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Kecerahan
      500  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 B
      Rasio kontras (standar)
      1400:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis

    • Konektivitas

      Output audio
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      • Konektor speaker eksternal
      Input video
      • Komponen (RCA)
      • Komposit (RCA)
      • DVI-D
      • HDMI (x2)
      • VGA (Analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      Input audio
      • Jack 3,5 mm
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      Koneksi lain
      OPS
      Keluaran video
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (melalui DVI-I)
      Kontrol eksternal
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 10 x 10
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Sinyal loop through
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      • Gagang Pengangkat
      • Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      • Sensor cahaya sekitar
      • Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45
      • Kartu OPS RS232
      • Satu Kabel (HDMI-CEC)
      Perangkat lunak kontrol
      SICP/CMND&Kontrol
      Hub RJ45
      2 port

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W (RMS)

    • Daya

      Konsumsi (Mode aktif)
      133W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      Format video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz

    • Dimensi

      Ketebalan Bezel
      1,8 mm (A-A)
      Lebar yang Ditetapkan
      1211,4  milimeter
      Berat produk
      24,35  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      682,2  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      98,5  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      47,69  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      26.86  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3.88  inci
      Lebar bezel
      0,9mm (Bezel Rata)

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Remote Control
      • Baterai untuk remote control
      • Kabel daya AC
      • Kabel RS232
      • Panduan cepat
      • Pin penyelaras tepi
      • Pelat penyelarasan tepi
      Aksesori opsional
      • Kit terakhir bagian tepi
      • Penerima HDBaseT OPS (CRD25)
      • Kit kalibrasi warna

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Turki
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Remote Control
    • Baterai untuk remote control
    • Kabel Daya AC
    • Kabel RS232
    • Panduan cepat
    • Pin penyelaras tepi
    • Pelat penyelarasan tepi
    • Aksesori opsional: Kit terakhir bagian tepi
    • Aksesori opsional: Penerima HDBaseT OPS (CRD25)
    • Aksesori opsional: Kit kalibrasi warna
    Badge-D2C

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