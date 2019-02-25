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    Signage Solutions Layar Dinding Video

    55BDL3005X/75

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    Tarik perhatian dengan layar videowall X-Line profesional. Kontras terang dan bezel ramping memungkinkan gambar yang jernih dan tanpa gangguan. Baik untuk digunakan di bandara atau mengadakan konferensi. (196 karakter dengan spasi)

    Signage Solutions Layar Dinding Video

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    Layar videowall serbaguna.

    • 55"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Full HD
    • 500cd/m²
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    Bezel ultra-tipis (3,5 mm). Untuk gambar bebas gangguan

    Bezel ultra-tipis (3,5 mm). Untuk gambar bebas gangguan

    Mode Tiling. Buat videowall dalam ukuran apa saja

    Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk membuat tiling videowall tanpa menggunakan perangkat eksternal. Cukup gunakan satu pemutar untuk menangani konten, baik jika Anda menggunakan 4 layar atau 40. Mendukung penuh konten 4K, dan jika kontan ditampilkan di keempat layar, Anda akan mendapatkan resolusi dot-by-dot terbaik.

    Tambahkan daya pemrosesan Andriod dengan modul CRD50 opsional

    Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      138.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      54.6  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,63 x 0,63 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Kecerahan
      500  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      1400:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • 3D Combfilter
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      • 3D MA non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • DVI-D
      • VGA (Analog D-Sub)
      • BNC Komponen (x3)
      • Komposit (Berbagi komponen Y)
      • DisplayPort
      • HDMI 1.4 (x 2)
      Input audio
      • Jack 3,5 mm
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      Koneksi lain
      OPS
      Keluaran video
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Kontrol eksternal
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap
      • Potret
      Matriks Kotak
      Hingga 10 x 10
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Sinyal loop through
      • RS232
      • DisplayPort
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      Gagang Pengangkat
      Fungsi Hemat Energi
      • Sensor cahaya sekitar
      • Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W (RMS)

    • Daya

      Stopkontak
      Universal (AC 100 - 240V) Arus: 2,5 A
      Konsumsi (Mode aktif)
      155 W
      Konsumsi (Maks.)
      320 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      Format video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 30Hz

    • Dimensi

      Ketebalan Bezel
      3,5 mm
      Lebar yang Ditetapkan
      1213,4  milimeter
      Berat produk
      26,5  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      684,2  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      107,65  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      47,77  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      26.93  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      4.23  inci
      Lebar bezel
      Atas/Kiri: 2,3mm, Bawah/Kanan: 1,2mm
      Berat produk (lb)
      58,42  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      60.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Remote Control
      • Baterai untuk remote control
      • Kabel daya AC
      • Kabel RS232
      • Panduan cepat
      • Pin penyelaras tepi
      • Kabel DVI-D
      Aksesori Disertakan
      • Kit Penyejajar Tepi (1) - 1 buah
      • Kit Penyejajar Tepi (2) - 2 buah
      • Kabel IR
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • kabel daisy-chain RS232
      • Sekrup jari (8 bh)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Turki
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Remote Control
    • Baterai untuk remote control
    • Kabel Daya AC
    • Kabel RS232
    • Panduan cepat
    • Pin penyelaras tepi
    • Kabel DVI-D
    Badge-D2C

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