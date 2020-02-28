Item lain dalam kotak
- Remote Control
- Baterai untuk remote control
- Kabel Daya AC
- Panduan cepat
- Pin penyelaras tepi
- Kabel DVI-D
- Kabel RS232
- Aksesori opsional: Kit terakhir bagian tepi
- Aksesori opsional: Kit kalibrasi warna
55BDL3305X/75
Memikat dan menghubungkan
Videowall 3000 Philips dirancang untuk pengoperasian 24/7 dan memikat pelanggan melalui konten yang dinamis serta imersif. Platform CMND menyederhanakan pengelolaan konten, sementara FailOver memastikan keandalan yang lebih tinggi dan rasa aman.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). Dengan CMND & Control, Anda dapat menjalankan berbagai fungsi penting, seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik saat Anda mengelola satu maupun 100 layar.
Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).
Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.
Tingkatkan kualitas gambar dengan Pure Colour Pro. Dengan mengoptimalkan luminansi melalui pengaturan suhu warna khusus dan kalibrasi gamma yang akurat, konten terlihat lebih tajam, cerah, dan realistis dengan tampilan visual yang memukau.
Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.
Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk menciptakan videowall dengan pengaturan ubin—tanpa memerlukan perangkat eksternal. Satu pemutar terintegrasi mengelola seluruh konten, baik untuk konfigurasi 4 layar maupun hingga 40 layar. Konten 4K didukung sepenuhnya, dan saat ditampilkan pada 4 layar, Anda mendapatkan resolusi dot‑by‑dot terbaik untuk detail yang maksimal dan ketajaman yang optimal.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aksesori
Lain-lain
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