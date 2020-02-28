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    Signage Solutions Videowall

    55BDL3305X/75

    Memikat dan menghubungkan

    Videowall 3000 Philips dirancang untuk pengoperasian 24/7 dan memikat pelanggan melalui konten yang dinamis serta imersif. Platform CMND menyederhanakan pengelolaan konten, sementara FailOver memastikan keandalan yang lebih tinggi dan rasa aman.

    Signage Solutions Videowall

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    Memikat dan menghubungkan

    Pengalaman retail luar biasa sepanjang waktu

    • 55"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Full HD
    • 500cd/m²

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). Dengan CMND & Control, Anda dapat menjalankan berbagai fungsi penting, seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik saat Anda mengelola satu maupun 100 layar.

    Tambahkan daya pemrosesan Andriod dengan modul CRD50 opsional

    Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    Monitor Full HD. Gambar cemerlang. Kontras jernih

    Tingkatkan kualitas gambar dengan Pure Colour Pro. Dengan mengoptimalkan luminansi melalui pengaturan suhu warna khusus dan kalibrasi gamma yang akurat, konten terlihat lebih tajam, cerah, dan realistis dengan tampilan visual yang memukau.

    Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel

    Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

    Mode Tiling. Buat videowall dalam ukuran apa saja

    Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk menciptakan videowall dengan pengaturan ubin—tanpa memerlukan perangkat eksternal. Satu pemutar terintegrasi mengelola seluruh konten, baik untuk konfigurasi 4 layar maupun hingga 40 layar. Konten 4K didukung sepenuhnya, dan saat ditampilkan pada 4 layar, Anda mendapatkan resolusi dot‑by‑dot terbaik untuk detail yang maksimal dan ketajaman yang optimal.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal
      54,5 inci / 138,7 cm
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,63 x 0,63 mm
      Resolusi optimal
      1.920 x 1080 @ 60 Hz
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Kabut Embun
      25%

    • Konektivitas

      Output audio
      3.5 mm Mini Jack (x1)
      Input video
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      Input audio
      3.5 mm mini jack (x1)
      Koneksi lain
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • Thermal sensor
      Keluaran video
      DisplayPort 1.2 (x1)
      Kontrol eksternal
      • IR (in) 3.5 mm jack
      • LAN RJ45 (x2)

    • Mudah

      Penempatan
      • Landscape (24/7)
      • Portrait (24/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 15 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Sinyal loop through
      • DisplayPort
      • RJ45
      Mudah dipasang
      • Carrying Handles
      • Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      LAN (RJ45)

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W (RMS)

    • Daya

      Konsumsi (Khas)
      164  W
      Konsumsi (Maks.)
      228 W
      Penggunaan daya siaga
      0,5 W
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      For details see user manual
      Format video
      • 1080p, 25, 30, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 2160p, 25, 30, 50, 60Hz (HDMI/OPS/DP)

    • Dimensi

      Dimensi set (L x T x P)
      1.211,3 x 682,1 x 97,8 mm (D@BraketDinding)/97,8 mm (D@Pegangan)
      Dudukan Smart Insert
      100 x 100 mm dan 100 x 200 mm, 6xM4xL6
      Berat produk
      28,7  kg
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, M6
      Set dimensions in inch (W x H x D)
      47.69 x 26.85 x 3.85 (D@WallMount) / 3.85 (D@Handle) inch
      Bezel width (combined)
      <3mm

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0–5.000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% (tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 95% (tanpa kondensasi)

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Gap pad x3
      • IR sensor cable (1.8 m) (x1)
      • Quick start guide (x1)
      • Remote control & AAA batteries
      • RJ45 / RS232 converter
      • Wire Clamper (x3)
      • Power cord
      • DP cable (x1)
      • RJ45 cable (x1)
      • Edge alignment pin (x2)
      • Kit-1 (x1)
      • Kit-2 (x2)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arabic
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Japanese
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Simplified Chinese
      • Turkish
      • Traditional Chinese
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Class A
      • RoHS
      • CB
      • ETL
      • BSMI

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Remote Control
    • Baterai untuk remote control
    • Kabel Daya AC
    • Panduan cepat
    • Pin penyelaras tepi
    • Kabel DVI-D
    • Kabel RS232
    • Aksesori opsional: Kit terakhir bagian tepi
    • Aksesori opsional: Kit kalibrasi warna
    Badge-D2C

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