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  • Visibilitas yang cerah dalam segala kondisi pencahayaan Visibilitas yang cerah dalam segala kondisi pencahayaan Visibilitas yang cerah dalam segala kondisi pencahayaan

    Signage Solutions Layar H-Line

    55BDL4002H/00

    Visibilitas yang cerah dalam segala kondisi pencahayaan

    Tetap terlihat sepanjang hari dengan layar supercerah Philips H-Line. Kejernihan dan kontras yang mengagumkan menjadikannya solusi nan sempurna untuk menampilkan konten menarik di jendela dan lokasi yang lebih terang. Cocok digunakan di bandara, pusat perbelanjaan, dan banyak lagi.

    Signage Solutions Layar H-Line

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    Visibilitas yang cerah dalam segala kondisi pencahayaan

    Layar 24/7 supercerah

    • 55"
    • 2500cd/m²
    • Full HD
    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    Dirancang untuk kondisi ekstrem

    Manajemen termal yang disempurnakan, panel High TNI Liquid Crystal, dan sensor termal bawaan untuk menghadapi suhu sekitar yang tinggi. Kecerahan layar hingga 2.500 cd/m² untuk kondisi pencahayaan sekitar yang tinggi. Polarizer layar kompatibel dengan kacamata polarisasi untuk visibilitas konten yang lebih baik.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      138.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      54.6  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,63 x 0,63 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Kecerahan
      2500  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 B
      Rasio kontras (standar)
      4000:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Keluaran video
      • Port Layar 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Kontrol eksternal
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      • Gagang Pengangkat
      • Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10 W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      245  W
      Konsumsi (Maks.)
      430 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      Format video
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • Dimensi

      Dudukan Smart Insert
      100 mm x 100 mm pitch, 6 x M4L6
      Lebar yang Ditetapkan
      1248,6  milimeter
      Berat produk
      30,37  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      719,4  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      85  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      49,16  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      28.32  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3.35  inci
      Lebar bezel
      17,5 mm (bezel rata)
      Berat produk (lb)
      66,95  lb
      Tinggi Smart Insert
      100  milimeter

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)
      Peringatan
      Jangan operasikan di bawah sinar matahari langsung tanpa perlindungan tambahan.

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • MPEG4
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Tutup Sakelar AC
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Logo Philips (x1)
      • Panduan mulai cepat (x1)
      • Remote control & baterai AAA
      • Tutup USB dan 1x sekrup
      • Penjepit Kawat (x3)
      • Kabel daya AC
      • Kit Penyejajar Tepi
      • Kit rangka terbuka

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Belanda
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Spanyol
      • Mandarin Sederhana
      • Turki
      • Cina Tradisional
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas A
      • UL/cUL
      • CB

    Badge-D2C

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    • Untuk pemasangan yang berpotensi terpapar sinar matahari langsung, sebaiknya baca Buku Panduan Pengguna dan selebaran peringatan.
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