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  • Philips Signage Seri 4050 Philips Signage Seri 4050 Philips Signage Seri 4050

    Signage Seri 4050

    55BDL4050Q/00

    Philips Signage Seri 4050

    Sebarkan informasi dan pikat penonton dengan Philips Signage 4050 Resolusi UHDnya dilengkapi dengan kecerahan yang mulus dan haze yang tinggi. Efisiensinya pun telah diuji coba pada Android 10 SoC. Solusi ini kompatibel dengan gelombang sinyal sehingga dapat dikelola secara jarak jauh. Anda yang pegang kendali penuhnya.

    Signage Seri 4050

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    Philips Signage Seri 4050

    Kini makin efisien – layar serba-guna 24/7

    • 55"
    • Pengoperasian 24/7
    • Kompatibel dengan platform Wave

    Kecerahan 500 cd/m2

    Dengan kecerahan 500 cd/m2 untuk visibilitas yang lebih baik di bawah cahaya yang terang, layar Philips Signage 4050 dirancang untuk beroperasi 24/7. Hal ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk digunakan di fasilitas transportasi, pusat perbelanjaan, pusat makanan dan minuman, dan banyak lagi. Tersedia juga fitur FailOver yang memungkinkan layar beralih otomatis antara input primer dan sekunder jika terjadi pemadaman listrik.

    Mudah dipasang baik secara horizontal maupun vertikal.

    Pasang dalam orientasi horizontal maupun vertikal, dengan variasi ukuran yang menyesuaikan cakupan tujuan pemasangan di seluruh cakupan pengaplikasian dan industri.

    Terbukti andal. Tidak perlu pemutar media eksternal.

    Telah diuji coba dan terbukti dalam pengalaman pengguna intuitif, dengan SoC Android 10 bawaan profesional agar integrasi solusi dan aplikasi mulus serta tidak perlu pemutar media eksternal.

    Manajemen jarak jauh dengan Philips Wave

    Atur tampilan dan konten dari jarak jauh dengan Philips Wave Controller—ekosistem evolusioner yang dirancang hemat waktu, energi, dan biaya. Temukan aplikasi perangkat lunak untuk mendukung interaksi dinamis dari jaringan mitra kami yang telah terbukti di PPDS ProStore.

    Tambah Philips ScreenShare opsional

    Tambah perangkat lunak presentasi Philips ScreenShare opsional yang sepenuhnya aman dan sesuai dengan GDPR untuk membagikan konten dengan instan dan mulus, dengan perangkat apa pun, di jaringan mana pun, dan tanpa tambahan perangkat keras.

    Mendukung bisnis yang ramah lingkungan dan hemat energi.

    MEndukung bisnis yang ramah lingkungan dan hemat energi berkat fitur hemat dayanya dan material ramah lingkungan yang digunakan dalam produk dan kemasannya.

    Tambah modul CRD22 opsional untuk koneksi Wifi yang mudah

    Dengan rentang opsi input untuk kontrol konten yang mudah, cukup tambahkan modul CRD22 untuk menambahkan fitur Wifi dalam penggunaan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      138.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      54.6  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,315 x 0,315 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Kecerahan
      500  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      5000:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Progressive scan
      Teknologi panel
      VA
      Sistem operasi
      Android 10
      Kabut Embun
      25%

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2,0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • USB 3.0 (x1)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      micro SD
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 3 x 3
      Kontrol keyboard
      • Dapat dikunci
      • Tersembunyi
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10 W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power
      Kelas Label Energi
      F
      Konsumsi daya Lot5 EEI (W)
      63
      Sertifikasi EPEAT
      Perak EPEAT

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 720 x 400, 70Hz
      • 640 x 480, 60,67,75Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz
      Format video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1241,8  milimeter
      Berat produk
      17,2  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      712,6  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      63,6  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      48,89  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      28.06  inci
      Pemasangan di dinding
      400 mm x 400 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      2.50  inci
      Lebar bezel
      13,9 mm (Bezel rata)
      Berat produk (lb)
      37,92  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • MPEG 1/2 (1080p 60Hz)
      • MPEG 4 (1080p 60Hz)
      • H.263 (1080p 60Hz)
      • H.264 (4K2K 60 Hz)
      • H.265 (4K2K 60 Hz)
      • VP8 (1080p 60Hz)
      • VP9 (4K2K 60 Hz)
      Pemutaran Gambar USB
      • JPEG
      • PNG
      • BMP
      • WEBP
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG 1/2/2,5 Layer 3
      • MPEG 1/2 Layer 1
      • MPEG 1/2 Layer 2

    • Pemutar Internal

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memori
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • kabel daisy-chain RS232
      • Logo Philips (x1)
      • Kabel daya AC
      • Tutup Sakelar AC
      • Panduan cepat
      • Remote control & baterai AAA
      • Kabel RS232
      • Tutup USB dan sekrup

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Turki
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Cina Tradisional
      • Arab
      • Jepang
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • CB
      • FCC, Kelas A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

    Badge-D2C

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