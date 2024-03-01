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55BDL6052H/00
Tampilan cerah dan mengagumkan
Tingkatkan visibilitas layar luar ruangan Anda dengan papan tampilan grafis Philips High Brightness H-Line Full HD. Kejernihan dan kontras yang mengagumkan menjadikannya solusi nan sempurna untuk area luar yang menyesuaikan dengan tingginya pencahayaan di sekitar dan dapat diubah-ubah.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Pemutar Internal
Aksesori
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