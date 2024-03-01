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  • Tampilan cerah dan mengagumkan Tampilan cerah dan mengagumkan Tampilan cerah dan mengagumkan

    Signage Solutions Layar H-Line

    55BDL6052H/00

    Tampilan cerah dan mengagumkan

    Tingkatkan visibilitas layar luar ruangan Anda dengan papan tampilan grafis Philips High Brightness H-Line Full HD. Kejernihan dan kontras yang mengagumkan menjadikannya solusi nan sempurna untuk area luar yang menyesuaikan dengan tingginya pencahayaan di sekitar dan dapat diubah-ubah.

    Signage Solutions Layar H-Line

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    Tampilan cerah dan mengagumkan

    Layar luar ruangan 24/7 dengan kecerahan tinggi.

    • 55"
    • 2500cd/m²
    • Full HD

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      138.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      54.6  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,63 x 0,63 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Kecerahan
      2500  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 Juta
      Rasio kontras (standar)
      1.200:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      6  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Teknologi panel
      IPS

    • Konektivitas

      Input video
      HDMI 1.3 (x1)
      Koneksi lain
      USB 2.0 (x2)
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • Sensor Cahaya Sekitar

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap
      • Potret
      Kontrol keyboard
      Tersembunyi
      Mudah dipasang
      Gagang Pengangkat
      Kemudahan lain
      Gagang pengangkat
      Performa gambar
      Kontrol warna lanjutan
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      RJ45

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Maks.)
      220W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      Format video
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080p, 24,25,30,50,60Hz
      • 480p, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1282  milimeter
      Berat produk
      56  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      753  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      106,2  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      50,47  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      29.65  inci
      Pemasangan di dinding
      400 mm x 600 mm/1.200 mm x 400 mm M8
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      4.18  inci
      Lebar bezel
      36,5 /36,5 /36 /36 mm(T/B/R/L)
      Berat produk (lb)
      123,46  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      -20 ~ 45  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      5 - 95% (tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 - 95% (tanpa kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • WMV
      • AVI
      • FLV
      • MPEG
      • TS
      • MP4
      • RM
      • RMVB
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WAV
      • WMA

    • Pemutar Internal

      CPU
      RK3568 Cortex-A55 2,0 GHz
      GPU
      ARM G52 2EE
      Memori
      16GB
      Wi-Fi
      2.4 G
      Sistem operasi
      Android 11

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Panduan cepat
      • Remote Control & Baterai AAA
      • Kabel listrik
      • Logo Philips

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      Indonesia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CB
      • CE
      • EAC
      • PSE
      Tingkat perlindungan
      IP56
      Kaca pelindung
      AR Tempered Glass Full-bonded 5 mm

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