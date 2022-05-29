55BDL8005X/75
Videowall yang mengesankan
Jadikan presentasi dan branding perusahaan makin mutakhir. Layar Videowall Philips X-Line ini membuat konten Anda terasa nyata untuk menghadirkan interaksi audiens yang maksimal dalam setiap pengaturan dengan Pure Color Pro.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aksesori
Lain-lain
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