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    Signage Solutions Layar Dinding Video

    55BDL8005X/75

    Videowall yang mengesankan

    Jadikan presentasi dan branding perusahaan makin mutakhir. Layar Videowall Philips X-Line ini membuat konten Anda terasa nyata untuk menghadirkan interaksi audiens yang maksimal dalam setiap pengaturan dengan Pure Color Pro.

    Signage Solutions Layar Dinding Video

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    Videowall yang mengesankan

    Buat tim dan tamu Anda terkesan

    • 55"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Full HD
    • 500cd/m²

    Bezel ultratipis. Untuk gambar bebas gangguan

    Tingkatkan kualitas gambar dengan Pure Colour Pro. Dengan mengoptimalkan luminansi melalui pengaturan suhu warna khusus dan kalibrasi gamma yang akurat, konten terlihat lebih tajam, cerah, dan realistis dengan tampilan visual yang memukau.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      138.7  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      54.6  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,63 x 0,63 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Kecerahan
      500  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 B
      Rasio kontras (standar)
      1100:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Kabut Embun
      28%

    • Konektivitas

      Output audio
      Mini Jack 3,5 mm (x1)
      Input video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 1.4 (x2)
      • VGA (Analog D-Sub) (x1)
      Input audio
      Mini jack 3,5 mm (x1)
      Koneksi lain
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • Sensor suhu
      Keluaran video
      Port Layar 1.2 (x1)
      Kontrol eksternal
      • IR (in) jack 3,5 mm
      • LAN RJ45 (x2)

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 15 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Sinyal loop through
      • DisplayPort
      • IR Loopthrough
      • RJ45
      Mudah dipasang
      • Gagang Pengangkat
      • Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45
      Hub RJ45
      tersedia

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W (RMS)

    • Daya

      Konsumsi (Khas)
      180  W
      Konsumsi (Maks.)
      370 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 60, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 75Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 960, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      Format video
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 25, 30Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160P 50, 60Hz ((HDMI/OPS/DP)

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1210,5  milimeter
      Berat produk
      23,8  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      681,2  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      97,3 mm (D@Braketdinding)/98,4 mm (D@Pegangan)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      47,66  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      26.82  inci
      Pemasangan di dinding
      400 mm x 400 mm, M6
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      3.83 (D@WallMount)/3.87 (D@Handle)  inci
      Lebar bezel
      0,44 mm + 0,44 mm

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 - 80% (tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 - 95% (tanpa kondensasi)

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Tutup Sakelar AC
      • Gap pad x3
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Kit-1 (x1)
      • Kit-2 (x2)
      • Panduan mulai cepat (x1)
      • Remote control & baterai AAA
      • Konverter RJ45/RS232
      • Penjepit Kawat (x3)
      • Kabel listrik
      • Kabel DP (x1)
      • Pin Penyejajar Tepi (x2)
      • Kabel RJ45 (x1)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Mandarin Sederhana
      • Turki
      • Cina Tradisional
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas A
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • ETL

    Badge-D2C

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